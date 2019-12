Vianoce na Oravskom hrade spestrí divadelné predstavenie

Oravský Podzámok 24. decembra (TASR) – Vianočnú prehliadku Oravského hradu spestrí od piatka (27. 12.) do nedele (29. 12.) divadelné predstavenie na hradnom nádvorí. Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



"Okrem klasickej prehliadky vianočne vyzdobeným hradom bude každý deň v čase od 12.00 h do 15.00 h pripravený bohatý sprievodný program. K vianočným sviatkom patria aj príjemná hudba, piesne a koledy, a tak sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenia v podaní nadaných spevákov a hudobníkov," dodala riaditeľka.



Oravský hrad vybudovali ako "orlie hniezdo" na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Ide o jednu z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.