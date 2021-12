Okná domácností ako z adventného kalendára skrášľujú Pavlice

Pavlice 5. decembra (TASR) – V obci Pavlice pri Trnave privítali predvianočné obdobie živým adventným kalendárom. Od 1. decembra až do Štedrého večera sa na ňom rozsvecuje každý deň jedno nové okienko. V prípade Pavlíc ide zakaždým o okno na niektorom rodinnom dome, kde je okrem tradičnej výzdoby a svetielok aj veľká číslica príslušného dňa. Posledné, ako povedala pre TASR starostka Ivana Stachová, sa rozsvieti s číslom 24 okno na obecnom úrade.



"Vlani prišla s týmto návrhom predsedníčka kultúrnej komisie v našej obci Jozefína Bočková. Inšpirovala sa v zahraničí a nám sa myšlienka zapáčila," povedala starostka. Zažíhanie okien naplánovali tak, aby sa rozsvecovali každý deň v inej časti obce, a tým ponúkali peknú večernú prechádzku. "Prvé okno má náš obecný poslanec, ktorý býva na vstupe do Pavlíc, je to ako pozvánka," povedala starostka. Druhé okno rozsvietila na svojom dome ona, trojka svieti na miestnom obchode, v nedeľu už budú od podvečera, keď sa zotmie, do neskorých nočných hodín svietiť do tmy spolu okná s číslicami od 1 do 5. V tomto roku by chceli celé adventné rozsvecovanie zdokumentovať. "Aby sme si mohli spraviť fotoalbum a mali tak pamiatku," dodala Stachová.



Zoznam zapojených rodín je vyvesený pred obecným úradom. Záujem byť jedným z okienok bol v tomto roku už taký veľký, že nevedeli uspokojiť všetkých Pavličanov. Tak zvažujú, že by akciu nabudúce zorganizovali po jednotlivých uliciach. Výzdobu nechávajú na fantázii majiteľov domov, všetci sa snažia, aby mohli potešiť oko okoloidúcich. "Každé okno je jedinečné. Vyhodnocovať sa to však nebude a nie je za to ani žiadna odmena," uviedla starostka. Tou je, ako dodala, dobrý pocit všetkých, ktorí sa zapojili. "Doba je teraz ťažká, chceme navodiť sviatočnú atmosféru nielen výzdobou na vstupoch do obce, ale aj takouto akciou, z ktorej by sme radi urobili tradíciu. A radi budeme inšpirovať aj iné obce," povedala starostka Pavlíc, kde žije v súčasnosti 560 obyvateľov.