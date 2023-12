Vianoce sa začnú v Banskej Bystrici na námestí rozžiarením stromu

Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Počas predvianočného obdobia sa v Banskej Bystrici uskutoční viacero podujatí nielen v centre mesta, ale aj v iných kultúrnych a sakrálnych priestoroch, v zariadeniach sociálnych služieb či na detskej onkológii. Program Banskobystrických Vianoc na Námestí SNP sa začína v stredu (6. 12.) o 17.00 h príchodom Mikuláša spolu s anjelom i čertom a rozsvietením vianočného stromčeka.



Ako informovala radnica, deťom a ich rodičom spríjemní mikulášsky podvečer tanečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, ktorí si pripravili Cvrčkovu ľadovú rozprávku. Vyvrcholením bude videomapping a svetelné inštalácie na meštianskom dome č. 12 z 15. storočia pod názvom Svetlo v Kúte. V tento deň pribudnú už aj stánky s výrobkami s vianočnou tematikou. Otvorené budú denne od 9.00 do 20.00 h až do 21. decembra.



Mesto pod Urpínom pripravilo aj originálne aktivity, ako napríklad zdobenie vianočných stromčekov. "Na nádvorí Robotníckeho domu budeme s deťmi zo základných a materských škôl zdobiť stromčeky. Dotvoriť ich pomôžu i detskí návštevníci v rámci tvorivých dielní po divadelnom predstavení o slovenských vianočných zvykoch a tradíciách Vianočný zázrak. Stromčeky následne roznesieme do mestských zariadení sociálnych služieb, v ktorých potešia našich seniorov, no zároveň aj najmenších v detských jasliach," uviedla Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotníckeho domu.