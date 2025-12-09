< sekcia Regióny
Vianoce už dorazili do Eurovea
Najväčší výber darčekov, nové obchody, trhy a svetelné fotopointy.
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 9. decembra (OTS) - Vianočné obdobie je v plnom prúde a sviatočnú atmosféru si môžete naplno vychutnať v Eurovea, kde vybavíte darčeky pre celú rodinu, dáte si teplý punč či štrúdľu na trhoch, urobíte si vianočnú fotografiu na nábreží Dunaja a popri tom zažijete sviatky tak, ako ich máte radi. Najväčšie nákupné centrum na Slovensku prináša návštevníkom najširší výber obchodov, služieb a gastronómie na jednom mieste, aby ste predvianočný čas strávili pohodlne, rýchlo a s dokonalou atmosférou.
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
Svetelné fotopointy
Vrcholom tohtoročnej vianočnej výzdoby sú svetelné umelecké objekty, ktoré vznikli v spolupráci s festivalom Biela noc a umeleckým zoskupením BN Label, ktorí sú známi svojimi kreatívnymi site-specific dielami. Tieto objekty nie sú len dekoráciou — sú to výrazné umelecké inštalácie vytvorené jedným ťahom. Na nábreží pri Dunaji tak vznikla otvorená svetelná galéria. Kométa, zvonček, anjel, snehuliak či vianočné stromčeky s darčekmi sú vytvorené z neónových línií, ktoré vtiahnu návštevníkov do sveta sviatočnej fantázie. Symboly, ktoré dôverne poznáme z detstva, tu získavajú novú podobu — modernú, hravú a pritom nostalgicky príjemnú. Inštalácie sú ideálnym miestom na vianočné fotografovanie pre rodiny, páry aj skupiny priateľov. Priestor pôsobí magicky najmä po zotmení, keď vytvára atmosféru, ktorá je súčasťou predvianočného rituálu každého návštevníka Eurovea.
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
Nové obchody, nové možnosti, darčeky pre každého
Predvianočné obdobie prinieslo do Eurovea aj množstvo nových obchodov, vďaka ktorým je výber darčekov ešte širší. Klenotníctvo Paradis Jewelry & Watches ponúka elegantné šperky s výnimočným dizajnom, v Spa Ceylon nájdete ayurvédsku prírodnú kozmetiku, vône a čajové rituály pre sviatočný relax. Novinkou je tiež prvá predajňa Iuman – Intimissimi Uomo na Slovensku, kde objavíte prémiové pánske spodné prádlo, domáce oblečenie či plavky. Obľúbenosť medzi zákazníkmi si rýchlo získala tiež značka LELOSI – teraz so svojou prvou kamennou predajňou na Slovensku priamo v Eurovea, kde kúpite mimoriadne pohodlné legíny, mikiny či domáce outfity s nezameniteľnými vzormi, ktoré sú ideálne na zimné dni aj ako darček pre tých, ktorí milujú komfort. Milovníci módnych trendov a dostupných cien ocenia aj ďalší prírastok medzi obchodmi – značku Sinsay na 1. poschodí, ktorá ponúka módu, doplnky aj bytové dekorácie pre celú rodinu. A ak si doma radi vytvárate vlastnú vianočnú atmosféru, krásne ozdoby a dekorácie nájdete hneď v dvoch predajniach Krásne Vianoce či v Butlers, kde si vyberiete doplnky s dokonale sviatočným nádychom.
Ideálny darček pod stromček
Ak si nie ste istí, čo vybrať pod stromček, ideálnym riešením je darčeková karta Eurovea, ktorú jednoducho zakúpite bezkontaktne, a to v kiosku pri Infopulte. Obdarovanému dáva slobodu vybrať si presne to, čo si želá – či už ide o módu, kozmetiku, doplnky alebo gurmánsky zážitok v jednej z našich reštaurácií.
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
Vianočné trhy – oddych, ktorý zachutí
Počas nakupovania si môžete spraviť prestávku na vianočných trhoch na námestí pri Eurovea, kde vás čakajú tradičné dobroty – domáce klobásy, lokše, špízy, štrúdľa, zemiakové placky či voňavý punč, varené víno a ďalšie teplé nápoje. Trhy sú otvorené denne od 11:00 do 22:00 hod. až do 22. decembra a nechýba ani detský kolotoč, ktorý vyčarí úsmev na tvári všetkým najmenším.
Príďte si užiť vianočnú atmosféru, nakúpiť darčeky pre vašich blízkych a vychutnať si sviatky pri Dunaji. V Eurovea vás čaká krásna výzdoba, svetelné fotopointy, chutné trhy, pohodlné nakupovanie a najväčší výber značiek.
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
Foto: EUROVEA/Martina Mlčuchová
