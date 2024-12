Vianoce v Eurovea

Bratislava 3. decembra (OTS) - Po celý december na vás čaká jedinečné spojenie nezabudnuteľných zážitkov, originálnych darčekov a čarovnej sviatočnej atmosféry priamo pri Dunaji.Nakupovanie počas vianočného obdobia vám každý rok v Eurovea spríjemňuje nádherná vianočná výzdoba, ktorá zdobí interiér aj exteriér centra. Dva majestátne vianočné stromčeky, vysoké 9 metrov, sú ozdobené viac ako 1 800 vianočnými guľami a 90 hviezdami. Vianočnú náladu dotvárajú girlandy dlhé cez 2 kilometre, 3D visiace dekorácie a svetielka na stromoch promenády. Na námestí pri fontáne žiaria ikonické soby, ktoré očaria každého návštevníka.Rovnako ako v minulých rokoch, aj tento sviatočný čas sú pre vás v Eurovea pripravené špeciálne vianočné bonusy, ktoré môžete využiť až do 31. decembra. Ak počas jedného dňa nakúpite v ľubovoľných obchodoch nákupného centra za viac ako 110 €, môžete si v Cinema City Eurovea vyzdvihnúť lístok do kina alebo dvojhodinový vstup zdarma v rodinnom zábavnom centre Adventica. Stačí sa v daných prevádzkach preukázať bločkami z nákupov. Ak však utratíte viac než 310 €, získate VIP lístok do kina, kde vás okrem skvelých filmov a kožených polohovateľných sedačiek čaká aj neobmedzená konzumácia teplého a studeného bufetu vrátane nápojov.Ak stále premýšľate nad vhodným darčekom pre vašich blízkych, máme pre vás tip. Darčeková karta Eurovea poteší každého, vrátane tých s osobitým štýlom a špecifickými predstavami o perfektnom darčeku. Obdarovaný ju môže využiť vo všetkých obchodoch, reštauráciách, v kine, fitness centre či dokonca u kaderníka.Takto môžete blízkemu darovať kredit v sume od 5 do 250 eur, ktorý platí jeden rok odo dňa vystavenia. Zostatok na karte si obdarovaný môže jednoducho skontrolovať, a to hneď niekoľkými spôsobmi. Buď naskenovaním QR kódu priamo z darčekovej karty, v predajnom kiosku pri infopulte alebo zadaním čísla Token z karty na webovej stránke: eurovea.sk/darcekova-karta . Darčekovú kartu kúpite každý deň v predajnom kiosku pri infopulte od 7.00 do 22.00 h., a ak patríte k ľuďom, ktorí nakupujú úplne na poslednú chvíľu, môžete si ju zaobstarať dokonca aj 24. decembra do 12.00 hod.V nedeľu 8. decembra od 10:00 do 16:00 hod. vás pozývame na 1. poschodie k vianočnému stromčeku pod mrakodrap, kde sa môžete stretnúť s Mikulášom, anjelom a čertom. Pre deti je pripravený bohatý program plný hudby, tanca a kreatívnych aktivít. Najmenší sa môžu tešiť na tvorivé dielničky, maľovanie na tvár a trblietavé vianočné glitrovanie. Celým dňom vás bude sprevádzať moderátorka Lenka Debnárová. Okrem toho si môžete spraviť spoločnú fotku a odniesť si ju domov ako spomienku. Vstup je voľný!V exteriéri nákupného centra vás očaria tradičné vianočné trhy. Doprajte si horúci punč, varené víno či rôzne chutné špeciality ako domáce klobásy, špízy, grilované syry, zemiakové placky, langoše a lokše. Pre deti je pripravený čarovný kolotoč. Trhy sú otvorené denne od 10:00 do 21:00 hod. až do 23. decembra.