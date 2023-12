Vianoce v Prievidzi otvorí svätý Mikuláš s pomocníkmi

Prievidza 4. decembra (TASR) - Vianočné obdobie v Prievidzi otvorí svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Do mesta príde 7. decembra. Po zvyšok decembra mesto i kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) pripravilo pre obyvateľov množstvo podujatí, vrátane vianočného trhu v centre mesta. TASR o tom informovala referentka propagácie KaSS v Prievidzi Nina Pekárová.



"Pred príchodom Mikuláša s pomocníkmi deti i dospelých 7. decembra od 16.15 h pobavia traja škriatkovia - Fifo, Luna a Puk. O 17.00 h príde Mikuláš, anjelik a čert, ktorí pozdravia všetky deti, Mikuláš rozsvieti vianočný stromček a spolu s anjelikom a čertom rozdajú deťom sladkosti," uviedla Pekárová.



Súčasťou vianočnej ponuky podujatí bude podľa nej opäť i Vianočný blší trh a výpredaj kníh. Uskutoční sa 9. decembra od 13.00 h na Námestí slobody pred Mestským domom. "Atmosféru Vianoc pripomenie i koncert Základnej umeleckej školy (ZUŠ) L. Stančeka 13. decembra v Dome kultúry v Prievidzi. O deň neskôr, 14. decembra pripravil filmový klub FK´93 obnovenú premiéru Lásky nebeskej," doplnila.



Vianočné trhy potrvajú od 13. do 23. decembra, centrum mesta zaplnia stánky s občerstvením i sezónna ponuka tovaru. Trhy doplní i kultúrny program, v ktorom sa každý deň predstavia regionálne hudobné zoskupenia, pre deti pripravili organizátori i rozprávku a vianočné tvorivé dielne, kde si pod vedením lektorov vyskúšajú pletenie košíkov, tvorbu či zdobenie dekorácií. Záver trhov 23. decembra bude patriť koncertu Kataríny Koščovej.



Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza pripravila na 22. decembra vianočný výlov kaprov, do Prievidze prídu v tento deň i skauti s Betlehemským svetlom.



Kultúrny dom v Necpaloch bude hostiť 26. decembra Štefanskú veselicu s hudobnou skupinou DUO MUZIKA. Záver roka bude patriť silvestrovskej zabíjačke na námestí a od 23.00 h zábave a vítaniu nového roka s dídžejom.