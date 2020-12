Vianoce v útulku sú ako každý iný deň, len ľudia nosia viac darčekov

Trnava 25. decembra (TASR) – Štedrý deň v útulku sa v ničom nelíši od bežného dňa. Snáď až na to, že do útulku prinesie darčeky a zásoby viac ľudí ako v bežný deň. Uviedla to pre TASR zakladateľka Združenia na ochranu zvierat Ingrid Nováková.



Tento rok sú však Vianoce predsa len o niečo smutnejšie. "Jednak to je samotným počasím, aj psom chýba sneh a sú špinavší. Ale je to aj otázka financií, keďže tohtoročný príjem z dvoch percent daní bol podstatne nižší ako v minulom roku," uviedla zakladateľka združenia, ktoré spravuje Útulok pri kaplnke v Trnave. Aj preto musia s mestom riešiť, či útulok bude pokračovať alebo nie.



Našťastie, útulok nemá núdzu o darcov. "My sme dali dokonca výzvu, aby nám až toľko darčekov nenosili. Nie je to len kvôli novému koronavírusu, ale my máme malé skladové priestory a nemáme ich veľakrát kam dať. Keďže okrem psov tu máme aj myši, nechceme, aby sa nám zásoby znehodnocovali. Ak nám chcú ľudia pomôcť, nech nám radšej prinesú konzervy, ktoré sa skladujú jednoduchšie," informovala Nováková.



V útulku nepociťujú potrebu mať väčšie zásoby aj z toho dôvodu, že Trnavčania sú v prípade potreby ochotní pomôcť takmer okamžite. "Stačí, keď napíšeme výzvu na sociálnych sieťach, že niečo potrebujeme, či už konzervy alebo piškóty, a ľudia okamžite reagujú a prinesú potrebné veci," doplnila zakladateľka združenia.



Čo v útulku celoročne potrebujú sú deky, uteráky či plachty. "V lete ich perieme, ale v takomto období sa to u nás v útulku nedá. Hľadáme niekoho, kto by nám to bol schopný oprať. My zabezpečíme pračku aj prášok na pranie, ale potrebujeme niekoho, kto nám ich bude ochotný prať aj v takom stave, aké sú po psíkoch," apeluje Nováková.



Počas 24. decembra majú dvaja pracovníci službu doobeda a rovnaký počet poobede. "Zvieratá musia dostať jesť, musia sa vybehať, v tomto sa nič nemení ani v tento sviatočný deň. Na Štedrý deň k nám chodí viac ľudí, ktorí nám nosia zásoby. Je veľmi milé, že nosia malú pozornosť aj pre pracovníkov," zakončila zakladateľka Združenia na ochranu zvierat.