Vianočná dedina na Borovinách bude počas dvoch decembrových večerov

Zvolenská Slatina 8. decembra (TASR) – Vianočná atmosféra, jedlo i trh s výrobkami budú súčasťou víkendového podujatia Vianočná dedina na Borovinách vo Zvolenskej Slatine. Informuje o tom samospráva na svojej webstránke.



Pripomína, že návštevníci môžu prísť na podujatie v piatok (9. 12.) od 16.00 h a v sobotu (10. 12.) od 14.00 do 21.00 h na ihrisko občianskeho združenia Boroviny. Záujemcovia sa na akciu dostanú pešo z dediny, nasadnúť tiež môžu na koč, ktorý ich za dobrovoľný príspevok privezie na trh.



Vianočné trhy budú cez víkend aj vo Zvolene. Mesto to uvádza na svojom webe. Začiatok v piatok naplánovali na 10.00 h na Námestí SNP. Trhy sú súčasťou podujatia Zvolenská zima 2022. V piatok večer v rámci neho vo Vianočnej dedine vystúpia aj Zvolenskí vrchári.



Vianočná dedina vo Zvolene otvára svoje brány pre ľudí každoročne začiatkom decembra. Séria kultúrnych podujatí trvá do Vianoc, publikum v minulých rokoch zabávali hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček a aj koledy. Záujemcovia mávali k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky.