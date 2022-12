Vianočná dedina sa v Senici otvorí 16. decembra

Senica 15. decembra (TASR) - Vianočné kultúrne podujatia organizované mestom Senica sa v piatok 16. decembra presunú do exteriéru na Námestie oslobodenia, kde sa symbolicky otvorí tradičná Vianočná dedina. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Program Vianočnej dediny odštartuje o 16.00 h koncert dámskeho zoskupenia Paper Moon Trio. "V otvárací deň na pódiu vystúpi aj spevácky zbor mesta Cantilena a program zavŕši kapela pesničkára Juraja Hnilicu," uviedla Moravcová.



V sobotu (17. 12.) otvorí program domáce dychové kvarteto Jaroslava Jankoviča. "Jednou z atrakcií bude aj živý betlehem v podaní členov Záhoráckeho divadla. Populárne nielen vianočné piesne zaspieva slovenská vokálna skupina a´cappella Voising bez použitia hudobných nástrojov," doplnila hovorkyňa mesta.



Aj na ďalšie dni Vianočnej dediny je pripravený pestrý kultúrny program. "Počas týždňa sa na pódiu vystriedajú s vianočnými predstaveniami deti z materských a základných škôl, a tiež Základnej umeleckej školy Senica. Ich vystúpenie vždy podvečer doplní hudobný hosť," informovala Moravcová.



Počas trvania Vianočnej dediny, teda od 16. do 22. decembra, budú na Námestí oslobodenia drevené predajné stánky s občerstvením a vianočným tovarom. "Návštevníci si budú môcť pochutnať na tradičnej cigánskej pečienke, známych senických burgeroch, ale aj tradičných lokšiach, varenom víne, káve či punči. Budú otvorené od 10.00 h do 20.00 h, stánky s vianočným tovarom budú k dispozícii vždy do 18.00 h," doplnila hovorkyňa mesta.