Vianočná kvapka krvi opäť víta darcov najvzácnejšej tekutiny

Bratislava 6. decembra (TASR) - V bratislavskom Primaciálnom paláci tečie v piatok opäť krv pre dobrú vec. Bratislavský magistrát v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR totiž v priestore mezanínu organizuje Vianočnú kvapku krvi. Darovať najvzácnejšiu tekutinu bude možné od 8.00 do 12.00 h.



"Potreba krvi je veľká a jej darovanie je skutočným darom života. Budeme preto radi, ak v piatok príde čo najviac dobrovoľných darcov. Darcu odber stojí len niekoľko minút, ale inému človeku môže zachrániť život," uvádza v tejto súvislosti hlavné mesto.



Darcom môže byť každý, kto má vek od 18 do 60 rokov (v prípade pravidelných darcov do 65 rokov), váži viac ako 50 kilogramov, nie je nosičom vírusu HIV, neprekonal v predchádzajúcom období žltačku typu B a C a netrpí na iné závažné či chronické ochorenie.



Muži môžu darovať krv každé tri mesiace, ženy každé štyri mesiace. Samotný odber krvi trvá sedem až desať minút, darcovi sa odoberie 400 až 500 mililitrov krvi.



Ráno pred odberom sa odporúča dať si ľahké raňajky a vypiť aspoň pol litra tekutín. Jesť by sa nemali mliečne výrobky, údeniny či vajíčka. Neodporúča sa prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži. U žien nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, respektíve tesne pred ňou alebo po nej. Darca by tiež nemal fajčiť aspoň 12 hodín pred odberom a minimálne dve hodiny po odbere.