Vianočná Petržalka prinesie okrem trhov aj viaceré podujatia

Bratislava 14. novembra (TASR) – Do bratislavskej Petržalky sa po dvojročnej pandemickej pauze vrátia vianočné trhy. Uskutočnia sa na Námestí republiky, kde bude osadený aj vianočný stromček. Program Vianočnej Petržalky budú tvoriť viaceré hlavné i sprievodné podujatia, chýbať nebude ani charitatívne podujatie. Na hlavných dopravných ťahoch pribudne nové a úsporné pouličné osvetlenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Vianočné trhy potrvajú od 26. novembra do 22. decembra, návštevníkom bude k dispozícii 13 stánkov s občerstvením a rozličným vianočným tovarom. Na námestí bude zároveň 27. novembra rozsvietený vianočný stromček, desaťmetrový smrek bude dovezený zo Stupavy. V rámci kultúrneho programu budú pripravené viaceré hudobné vystúpenia. Každú stredu bude pódium patriť domácim detským a seniorským folklórnym súborom i žiakom materských, základných a umeleckých škôl.



Tradičnou súčasťou adventného obdobia bude aj Mikuláš, ktorý do mestskej časti zavíta 4. decembra. Okrem kočovného sprievodu nebudú chýbať ani divadelné predstavenia, Mikulášska tancovačka či bezplatná registrácia pre deti v pobočkách miestnej knižnice. Mikuláš neobíde ani Petržalskú klubovňu aktívnych seniorov.



Mestská časť bude zároveň organizovať aj viaceré sprievodné dobročinné podujatia. Ich cieľom bude pomôcť najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, medzi nimi rodinám v núdzi, ľuďom bez domova či osamelým seniorom. Pripravená bude zbierka teplého oblečenia a doplnkov pre ľudí bez domova, Petržalská vianočná pošta bude posielať anonymné milé pozdravy a pohľadnice pre seniorov z miestnych zariadení sociálnych služieb.



Samospráva sa tiež zapojí do iniciatívy Koľko lásky 2022 i do Mikulášskej kvapky krvi.