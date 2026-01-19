< sekcia Regióny
Vianočná pošta dosiahla vyše 126.000 pozdravov detí z celého sveta
Autor TASR
Bratislava/Rajecká Lesná 19. januára (TASR) - Projekt Vianočná pošta v 27. ročníku opäť pokoril vlastný rekord. Deti v roku 2025 napísali Ježiškovi viac ako 126.000 listov a pohľadníc, čo je o vyše 3000 viac ako v roku 2024. Slovenská pošta o tom v pondelok informovala s tým, že Vianočná pošta zostáva živou tradíciou s medzinárodným presahom. Za 27 rokov prišlo Ježiškovi do Rajeckej Lesnej, kde má svoju oficiálnu poštovú schránku, približne 2,6 milióna listov a pohľadníc zo Slovenska a ďalších krajín sveta.
V minulom roku bolo v rámci projektu doručených vyše 65.000 listov a približne 61.000 pohľadníc. Z celkového počtu pochádzalo takmer 120.000 listov a pohľadníc zo slovenských adries, pričom 180 listov bolo v Braillovom písme. Zo 42 zahraničných krajín poslalo svoje listy 6282 detí, čo je medziročne viac o vyše 2000 listov.
Najviac listov zo zahraničia prišlo z Taiwanu (4175), Číny (1031) a Českej republiky (267). Zásielky prišli aj z iných európskych krajín, ale aj zo vzdialených destinácií ako napríklad z Hongkongu, Japonska, Filipín, Brazílie, Kolumbie, Mjanmarska či Uzbekistanu.
„Rastúci počet listov pre Ježiška jasne ukazuje, že tradície a osobná komunikácia majú aj v tejto digitálnej dobe stále silné miesto. Vianočná pošta je stabilnou súčasťou predvianočného obdobia, a to s medzinárodným presahom. To, že si k nej nachádza cestu čoraz viac detí, celé rodiny a školy je dôkazom zmysluplnosti projektu a prejavom dôvery v Slovenskú poštu,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Spomedzi viac ako 800 detských kresieb, najmä z materských a základných škôl, vyberú námety na budúcu vianočnú známku a obálku prvého dňa.
