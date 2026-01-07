Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vianočná výzdoba v Poprade bude svietiť do 18. januára

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vianočná výzdoba sa bude rozsvecovať vždy spolu s verejným osvetlením a bude svietiť každý deň do 23.00 h.

Poprad 7. januára (TASR) - Vianočná výzdoba v Poprade bude v prevádzke dlhšie, ako bolo v pláne. Pôvodný termín jej ukončenia samospráva posunula zo 6. januára o niekoľko dní. Na základe viacerých žiadostí tak bude svietiť až do nedele 18. januára vrátane. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uviedol primátor Anton Danko, požiadali ho o to mnohí občania aj niektoré cestovné kancelárie či zástupcovia turistickej verejnosti. „Tí, ktorí nestihli návštevu Popradu počas vianočných sviatkov, by si ju radi naplánovali v prvej polovici januára za predpokladu, že budú môcť vidieť našu vianočnú výzdobu. A treba povedať, že súčasná snehová nádielka ešte viac umocňuje celkový dojem pri prechádzke naším rozsvieteným mestom. Preto som týmto žiadostiam vyšiel v ústrety,“ povedal.

Do uvedeného termínu bude v prevádzke aj Vianočné mestečko na Námestí sv. Egídia pri fontáne v podobe stánkov s ponukou teplého občerstvenia.
