Rodinám v núdzi pomôže vianočná zbierka potravín aj tento rok

Spišská Nová Ves 24. novembra (TASR) – Žiaci stredných a základných škôl zo Spišskej Novej Vsi (SNV) aj tento rok pomôžu sociálne slabším rodinám. Druhý ročník zbierky potravín a drogérie Kilo na pomoc pre rodiny v kríze 2019 presiahne hranice mesta, obdarované budú aj rodiny v Levoči. Informoval o tom predseda občianskeho združenia Život v meste SNV Tomáš Cehlár.



"Som veľmi rád, že tento rok sa podarila spolupráca s mestským úradom a záštitu nad touto zbierkou prevzal aj nový primátor mesta Pavol Bečarik. To znamená, že do zbierky budú postupne zapojené všetky základné školy. Pred Vianocami tri školy a pred Veľkou nocou ostatné. To preto, aby bola pomoc núdznym rodinám rozložená na celý rok," uviedol k zbierke Cehlár s tým, že kontinuitu pomoci navrhli zariadenia, ktoré ju prijímajú a ďalej distribuujú. Sú nimi organizácia Úsmev ako dar a Spišská katolícka charita.



Mesto iniciatívu združenia víta. "Snahou vedenia mesta je podporiť všetky aktivity, ktoré dokážu pomôcť ľuďom v núdzi a zmierniť dôsledky ich ťažkej životnej situácie," povedal Bečarik. Zapojené organizácie okrem samotnej pomoci oceňujú aj myšlienku podporiť u mládeže zmysel pre charitu. "Je úžasné, ak sa mladí ľudia dokážu spojiť a pomáhať aj tým, ktorí to najviac potrebujú. Verím, že aj vďaka takýmto projektom sa mladí ľudia stanú viac vnímaví na to, že chudoba medzi nami stále existuje," uviedla zástupkyňa Spišskej katolíckej charity Petra De Campos.



Do vianočnej časti zbierky sa zapoja základné školy Komenského, Levočská a Lipová a stredné školy Gymnázium Javorová, Gymnázium Školská, Technická akadémia, Hotelová akadémia, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka a Gymnázium svätého Františka Assiského v Levoči.