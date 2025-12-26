< sekcia Regióny
Vianočné krabičky potešili 800 seniorov a osamelých ľudí na Horehroní
Počet krabičiek „plných radosti a láskavosti“ od jednotlivcov i škôl bol v tomto roku rekordný.
Autor TASR
Brezno 26. decembra (TASR) - O čosi krajšie Vianoce mali seniori a osamelí ľudia v zariadeniach sociálnych služieb v Brezne i v mnohých obciach na Horehroní, pre ktorých sa v rámci charitatívneho projektu podarilo vyzbierať 800 vianočných krabičiek. Informovalo o tom mesto Brezno na webe s tým, že počet krabičiek „plných radosti a láskavosti“ od jednotlivcov i škôl bol v tomto roku rekordný.
„Veľkým prekvapením a povzbudením bolo aj to, že do zbierky sa zapojilo až 16 základných a materských škôl. Prispeli deti, rodičia i učitelia,“ uviedla ambasádorka projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pre okres Brezno Eva Škorváneková.
Vianočné krabičky putovali do 18 zariadení a obcí. Radosť urobili napríklad obyvateľom zariadení Luna a Boženka v Brezne, v Hronci, Telgárte, Vaľkovni, v dennom stacionári v Heľpe a Nemeckej či osamelým seniorom v Polomke, Valaskej, Braväcove alebo v Čiernom Balogu.
„Život prináša rôzne situácie a veľa ľudí je osamotených. Som vďačná za tento projekt, ktorý aspoň na chvíľu prinesie starkým pocit, že na nich niekto myslí. Pohľad na seniorov pri preberaní krabičky je neopísateľný,“ dodala Škorváneková.
„Veľkým prekvapením a povzbudením bolo aj to, že do zbierky sa zapojilo až 16 základných a materských škôl. Prispeli deti, rodičia i učitelia,“ uviedla ambasádorka projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pre okres Brezno Eva Škorváneková.
Vianočné krabičky putovali do 18 zariadení a obcí. Radosť urobili napríklad obyvateľom zariadení Luna a Boženka v Brezne, v Hronci, Telgárte, Vaľkovni, v dennom stacionári v Heľpe a Nemeckej či osamelým seniorom v Polomke, Valaskej, Braväcove alebo v Čiernom Balogu.
„Život prináša rôzne situácie a veľa ľudí je osamotených. Som vďačná za tento projekt, ktorý aspoň na chvíľu prinesie starkým pocit, že na nich niekto myslí. Pohľad na seniorov pri preberaní krabičky je neopísateľný,“ dodala Škorváneková.