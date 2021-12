Vianočné mestečko na námestí v Nitre zostane v tomto roku zatvorené

Nitra 14. decembra (TASR) - Adventné mestečko v Nitre na Svätoplukovom námestí zostane v tomto roku zatvorené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva neumožnil jeho otvorenie, rovnako ani predaj v stánkoch, ktoré sú na námestí osadené, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Vianočné mestečko malo fungovať od 28. novembra do 23. decembra. Stánky sú osadené od polovice novembra, náklady na ich montáž a demontáž prevyšujú 19.000 eur. Primátor Marek Hattas rozhodol, že stánky, ktoré už mesto dalo postaviť, zostanú stáť do 27. decembra. „Nechceli sme ich demontovať, pretože dotvárajú kolorit vianočného mestečka. Aj keď sa v nich nakoniec nemôže predávať, vytvárajú aspoň vianočnú atmosféru a sú súčasťou vianočnej výzdoby," povedal Holúbek.



Aktuálne nie je jasné ani to, ako bude vyzerať silvestrovský program v meste pod Zoborom. „Pripravili sme zábavný program na námestí, či sa však bude môcť uskutočniť, bude závisieť od v tom čase platných nariadení,“ upozornil Holúbek.



Príchod nového roka bude mesto sláviť bez ohňostroja, ktorý vynecháva od roku 2019. Hlavným dôvodom ústupu od delobuchov a ohňostrojov je ochrana zdravia a životného prostredia. Namiesto ohňostroja podporí mesto zvieratá alebo dobročinné aktivity, informoval magistrát.