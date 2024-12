Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí bude otvorené do konca roka

Nitra 25. decembra (TASR) - Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre po krátkej prestávke opäť otvára svoje brány návštevníkom. Už počas prvého sviatku vianočného je v prevádzke vyhliadkové kolo a stánok s punčom. Od štvrtka 26. decembra budú do 31. decembra otvorené stánky s občerstvením a nápojmi, informovala radnica.



Stánky budú otvorené denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺžiť otváracie časy do 22.00 h. Vyhliadkové kolo bude v prevádzke až do 6. januára denne od 10.00 do 22.00 h. Do 6. januára bude svietiť aj vianočná výzdoba, upozornil magistrát.



Príchod nového roka privítajú obyvatelia i návštevníci mesta na Svätoplukovom námestí. Kultúrny program sa tu začne hodinu pred polnocou. Silvestrovská noc bude v Nitre bez oficiálneho ohňostroja. Namiesto neho radnica finančne podporí sumou 3900 eur regionálne centrum Slobody zvierat Nitra.