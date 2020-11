Vianočné mestečko v Nitre napokon bude, ale menšie

Nitra 25. novembra (TASR) – Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre bude aj počas tohtoročného predvianočného obdobia. Mesto pôvodne avizovalo, že pre pandémiu ochorenia COVID-19 osadí iba vianočný strom a nainštaluje výzdobu. Napokon padlo rozhodnutie, že na námestí bude poskytovať občerstvenie šesť stánkov.



Všetky budú ponúkať jedlo a nápoje. „Je to maximum, čo nám umožnili aktuálne platné epidemiologické pravidlá. Tešíme sa, že sa po konzultácii s hygienikmi našlo aspoň takéto kompromisné riešenie. Naozaj by nás mrzelo, ak by sme nemohli mať vôbec žiadne vianočné stánky,“ informoval mestský úrad.



Dva drevené stánky budú mestské. Umiestnené budú pred dvoma gastronomickými prevádzkami, ktoré zabezpečia aj ich obsluhu. Na zvyšné štyri predajné stánky mesto iba vydávalo súhlas na ich umiestnenie. „Vzhľadom na to, že mesto zorganizovalo súťaž predajcov, rozhodli sme sa, že v záujme uspokojenia úspešných uchádzačov, a hlavne v záujme ponúknuť návštevníkom čo najširší sortiment, zapojíme do predaja vianočných dobrôt až ôsmich úspešných predajcov. V prvej fáze budú predávať štyria a v ďalšej fáze ďalší štyria predajcovia,“ oznámila radnica.



Prvá fáza prevádzky stánkov potrvá od 3. do 13. decembra. Druhá potrvá takisto desať dní, teda od 13. do 23. decembra.