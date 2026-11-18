< sekcia Regióny
Vianočné mestečko v Nitre otvorí svoje brány 27. novembra
Slávnostné otvorenie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka sa uskutoční v nedeľu 29. novembra.
Autor TASR
Nitra 18. novembra (TASR) - Zdobením vianočných stromčekov deťmi z materských a základných škôl sa začne program tohtoročných vianočných trhov v Nitre. Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí otvorí svoje brány pre návštevníkov v piatok 27. novembra, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Slávnostné otvorenie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka sa uskutoční v nedeľu 29. novembra. Predchádzať mu bude sprievod svetla z Nitrianskeho hradu na námestie.
Počas vianočných trhov sú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia i programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením budú otvorené od 28. novembra do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase. Súčasťou mestečka bude aj charitatívny stánok, v ktorom sa počas adventu vystriedajú viaceré organizácie a občianske združenia.
Na Silvestra 31. decembra budú stánky s občerstvením otvorené od 10.00 až do 1.00 h nasledujúceho dňa. Vyhliadkové kolo bude v prevádzke do 31. decembra.
Počas vianočných trhov bude polícia realizovať zvýšený výkon služby. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta potvrdil, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre každoročne realizuje zvýšený výkon služby nielen v súvislosti s konaním vianočných trhov, ale aj všeobecne tam, kde dochádza k väčšej koncentrácii osôb. Ide o kultúrno-spoločenské i športové podujatia, prípadne verejné zhromaždenia. „Rozsah a spôsob realizácie opatrení z taktických dôvodov zverejňovať nebudeme,“ skonštatoval Havetta.
Slávnostné otvorenie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka sa uskutoční v nedeľu 29. novembra. Predchádzať mu bude sprievod svetla z Nitrianskeho hradu na námestie.
Počas vianočných trhov sú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia i programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením budú otvorené od 28. novembra do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase. Súčasťou mestečka bude aj charitatívny stánok, v ktorom sa počas adventu vystriedajú viaceré organizácie a občianske združenia.
Na Silvestra 31. decembra budú stánky s občerstvením otvorené od 10.00 až do 1.00 h nasledujúceho dňa. Vyhliadkové kolo bude v prevádzke do 31. decembra.
Počas vianočných trhov bude polícia realizovať zvýšený výkon služby. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta potvrdil, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre každoročne realizuje zvýšený výkon služby nielen v súvislosti s konaním vianočných trhov, ale aj všeobecne tam, kde dochádza k väčšej koncentrácii osôb. Ide o kultúrno-spoločenské i športové podujatia, prípadne verejné zhromaždenia. „Rozsah a spôsob realizácie opatrení z taktických dôvodov zverejňovať nebudeme,“ skonštatoval Havetta.