Vianočné mestečko v Nitre privítalo prvých návštevníkov
Štyri historické nitrianske zvony sa stanú súčasťou celého sviatočného obdobia.
Autor TASR
Nitra 28. novembra (TASR) - Nitrianske vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí privítalo v piatok dopoludnia prvých návštevníkov. Mestečko tvorí 30 stánkov, jeho súčasťou je vyhliadkové kolo i kolotoč pre deti. Námestiu dominuje 14 metrov vysoký vianočný stromček. Mesto získalo polročnú jedľu od súkromníka z Krškán, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Vianočné mestečko zostane otvorené denne až do Silvestra s výnimkou obdobia medzi Štedrým dňom a druhým sviatkom vianočným.
Motívom tohtoročných Vianoc v Nitre sú zvony. Štyri historické nitrianske zvony sa stanú súčasťou celého sviatočného obdobia. Zvonenie bude sprevádzať aj symbolické otvorenie vianočného mestečka počas prvej adventnej nedele 30. novembra. V tento deň nitriansky biskup Viliam Judák posvätí veniec na Nitrianskom hrade a následne z hradu zíde do mesta sprievod svetla. V čase jeho príchodu na námestie približne o 17.00 h sa rozoznejú všetky zvony nitrianskych kostolov a rozsvieti sa vianočný stromček.
Od pondelka 1. decembra sa na námestí uskutočnia každý deň kultúrne podujatia. Mesto pripravilo koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, trhy, dobročinné akcie. V nedeľu 7. decembra príde na Svätoplukovo námestie Mikuláš so svojím sprievodom. Jeho príchod bude spojený s divadelným predstavením Starého divadla Karola Spišáka Luskáčik a Mikuláš.
