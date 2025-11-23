< sekcia Regióny
Vianočné mestečko v Nitre sa otvorí 28. novembra
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sú motívom tohtoročných Vianoc v Nitre štyri historické nitrianske zvony.
Autor TASR
Nitra 23. novembra (TASR) - Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre bude otvorené v piatok 28. novembra. Ako uviedlo Turistické informačné centrum (TIC), slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční v nedeľu 30. novembra.
Mestečko s vianočnými trhmi bude fungovať až do Silvestra, s výnimkou obdobia medzi 24. a 26. decembrom. „Vychádzame tým v ústrety obyvateľom, pretože aj zo skúseností z predošlých rokov vieme, že medzi sviatkami má mnoho ľudí dovolenky, deti majú prázdniny. Sme preto radi, že aj v dňoch po Vianociach budú môcť zavítať do nášho vianočného mestečka a užiť si jeho neopakovateľnú atmosféru,“ povedal primátor Marek Hattas.
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sú motívom tohtoročných Vianoc v Nitre štyri historické nitrianske zvony. Ich motívy sa stanú súčasťou celého sviatočného obdobia. „Od vratných pohárov, inštalácií v mestečku cez program až po komentovanú prehliadku venovanú ich príbehom. Zvonenie bude sprevádzať aj vybrané momenty podujatí, napríklad privítanie Mikuláša či symbolické otvorenie vianočného mestečka, keď sa v jednom okamihu rozozvučia všetky zvony v Nitre,“ povedal Holúbek.
Počas každej adventnej nedele sa rozsvieti jedna svieca na adventnom venci. Na prvú nedeľu 30. novembra posvätí biskup Viliam Judák veniec na Nitrianskom hrade, odkiaľ následne zíde do mesta Sprievod svetla. O 17.00 h sa slávnostne rozsvieti vianočný stromček na Svätoplukovom námestí a rozozvučia sa zvony.
Návštevníkov nitrianskeho vianočného mestečka čaká program takmer každý večer. „Mesto pripravilo koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, trhy, dobročinné akcie i obľúbené podujatia. S veľkými očakávaniami budú hlavne tí najmenší vítať Mikuláša, ktorý príde na Svätoplukovo námestie 7. decembra, mikulášsky sprievod sa začne o 17.00 h. Jeho príchod bude spojený s divadelným predstavením Starého divadla Karola Spišáka Luskáčik a Mikuláš,“ uviedol Holúbek.
Ako pripomenul, každá ulička, na ktorú sa dá dostať z námestia, ožije rôznymi atrakciami, od svetelných cez hracie až po zážitkové. „V anjelskej uličke sa návštevníci budú môcť odfotiť v anjelských krídlach, v medovej sú nachystané rôzne hry, v uličke šťastia si ľudia môžu zazvoniť na zvoničku želania a niečo si zaželať,“ priblížil Holúbek.
Vianočnému mestečku bude dominovať veľké vyhliadkové koleso. Okrem neho sa návštevníci môžu tešiť na benátsky kolotoč aj na ďalšie prekvapenia. Na Svätoplukovom námestí nebude chýbať ani veľký svetelný nápis, na ktorom číslice znázornia končiaci rok a po silvestrovskej noci sa prepnú do podoby 2026.
Mestečko s vianočnými trhmi bude fungovať až do Silvestra, s výnimkou obdobia medzi 24. a 26. decembrom. „Vychádzame tým v ústrety obyvateľom, pretože aj zo skúseností z predošlých rokov vieme, že medzi sviatkami má mnoho ľudí dovolenky, deti majú prázdniny. Sme preto radi, že aj v dňoch po Vianociach budú môcť zavítať do nášho vianočného mestečka a užiť si jeho neopakovateľnú atmosféru,“ povedal primátor Marek Hattas.
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sú motívom tohtoročných Vianoc v Nitre štyri historické nitrianske zvony. Ich motívy sa stanú súčasťou celého sviatočného obdobia. „Od vratných pohárov, inštalácií v mestečku cez program až po komentovanú prehliadku venovanú ich príbehom. Zvonenie bude sprevádzať aj vybrané momenty podujatí, napríklad privítanie Mikuláša či symbolické otvorenie vianočného mestečka, keď sa v jednom okamihu rozozvučia všetky zvony v Nitre,“ povedal Holúbek.
Počas každej adventnej nedele sa rozsvieti jedna svieca na adventnom venci. Na prvú nedeľu 30. novembra posvätí biskup Viliam Judák veniec na Nitrianskom hrade, odkiaľ následne zíde do mesta Sprievod svetla. O 17.00 h sa slávnostne rozsvieti vianočný stromček na Svätoplukovom námestí a rozozvučia sa zvony.
Návštevníkov nitrianskeho vianočného mestečka čaká program takmer každý večer. „Mesto pripravilo koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, trhy, dobročinné akcie i obľúbené podujatia. S veľkými očakávaniami budú hlavne tí najmenší vítať Mikuláša, ktorý príde na Svätoplukovo námestie 7. decembra, mikulášsky sprievod sa začne o 17.00 h. Jeho príchod bude spojený s divadelným predstavením Starého divadla Karola Spišáka Luskáčik a Mikuláš,“ uviedol Holúbek.
Ako pripomenul, každá ulička, na ktorú sa dá dostať z námestia, ožije rôznymi atrakciami, od svetelných cez hracie až po zážitkové. „V anjelskej uličke sa návštevníci budú môcť odfotiť v anjelských krídlach, v medovej sú nachystané rôzne hry, v uličke šťastia si ľudia môžu zazvoniť na zvoničku želania a niečo si zaželať,“ priblížil Holúbek.
Vianočnému mestečku bude dominovať veľké vyhliadkové koleso. Okrem neho sa návštevníci môžu tešiť na benátsky kolotoč aj na ďalšie prekvapenia. Na Svätoplukovom námestí nebude chýbať ani veľký svetelný nápis, na ktorom číslice znázornia končiaci rok a po silvestrovskej noci sa prepnú do podoby 2026.