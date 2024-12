Vianočné oblátky pečie Ľ. Roková z Bánoviec nad Ondavou už desaťročie

Bánovce nad Ondavou 24. decembra (TASR) - Vianočná večera sa na Slovensku často začína oblátkami s medom. Tento tradičný zvyk si stále udržuje obľubu. Ľudmila Roková z Bánoviec nad Ondavou v okrese Michalovce, ktorá sa pečeniu oblátok venuje už viac ako 12 rokov, hovorí, že záujem o domáce oblátky je stále veľký.



"V začiatkoch som piekla aj zo 40 kilogramov múky, teraz mám zatiaľ za sebou 25 kilogramov," uviedla Roková. Podľa nej jedna dávka z kilogramu múky vystačí na 200 až 220 oblátok. "Potom ich po desiatich balím do vreciek alebo po 20 uložím do škatule, aby boli rovné," dodala.



Základný recept na oblátky je podľa nej jednoduchý, a to múka, voda, trocha oleja, štipka soli a cukru. "Niektorí pridávajú mlieko, olej tam musí byť, aby sa cesto nelepilo v stroji," dodala Roková.



Pečenie oblátok podľa Rokovej nie je len o dodržaní receptu, ale vyžaduje skúsenosť a cit. "Treba mať dobrý stroj a vedieť, či je cesto riedke alebo husté. Pekárky, ktoré to robia dlhšie, to už odhadnú. Stačí zamiešať cesto a hneď vedia, či treba viac múky alebo vody," vysvetlila.



Ročne upečie približne 5000 oblátok a tvrdí, že záujem o jej domáce produkty rastie. "Ľudia hovoria, že kupované oblátky nechcú, lebo domáce majú skutočnú chuť a pripomínajú tradície," povedala.



Skúsená "oblátkarka" robí aj ukážky pečenia v školách. "Nedávno som bola v Tušickej Novej Vsi. Deti sa veľmi tešia, keď vidia, ako sa oblátky pečú, a rady ich ochutnajú. Často nestíham piecť, lebo detí je veľa a každé chce svoju oblátku," zaspomínala s úsmevom Roková.



Aj keď sú dnes dostupné rôzne recepty a varianty, ona zostáva verná tradičnému spôsobu prípravy. Oblátky z Bánoviec nad Ondavou putujú na stoly nielen miestnych rodín, ale aj tých, ktorí si ich našli cez internet alebo odporúčania.