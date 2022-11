Vianočné osvetlenie v B.Bystrici zdražovanie energií neovplyvní

Banská Bystrica 11. novembra (TASR) – Vianočné osvetlenie v Banskej Bystrici zdražovanie cien energií neovplyvní. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že samospráva má aktuálne prostredníctvom súťaže cenu elektrickej energie na roky 2022 až 2023. To podľa hovorkyne pre mesto predstavuje stabilitu plánovania výdavkov na elektrinu vo všeobecnosti. "V porovnaní s aktuálnymi vysokými cenami je pre Banskú Bystricu situácia pomerne priaznivá," spresnila. Dodala, že z tohto dôvodu nebudú musieť pristúpiť k žiadnym obmedzeniam v súvislosti s osvetlením a ani s elektrickou výzdobou. "Na druhej strane, vianočnú výzdobu tvoria LED komponenty s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie," podotkla.



Ako informovala, od 1. do 26. decembra budú k dispozícii trhové stánky a od 6. do 22. decembra sa uskutoční príležitostný trh s ponukou remeselných výrobkov. "Banskobystričania sa môžu tešiť na kultúrny program, rozsvietenie vianočného stromčeka už tradične, 6. decembra, na Mikuláša," uviedla s tým, že súčasťou trhov bude po dvoch rokoch aj Primátorský punč. Naplánovali ho na 20. decembra. Hovorkyňa konštatovala, že podrobnejšie informácie o tohtoročných vianočných trhoch poskytne mesto v ďalších dňoch.