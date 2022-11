Vianočné osvetlenie v Dolnom Kubíne bude fungovať bez obmedzenia

Dolný Kubín 11. novembra (TASR) – Mesto Dolný Kubín do konca tohto kalendárneho roka neplánuje obmedziť režim vianočného osvetlenia. Ako uviedol primátor Ján Prílepok, v tomto období ešte majú zazmluvnené stabilné ceny elektrickej energie. Napriek tomu už podľa jeho slov samospráva pristúpila k viacerým šetriacim opatreniam.



"Pokiaľ ide o fungovanie našich športovísk, ktoré boli počas pandémie dlhé obdobie odstavené, snažíme sa ich do konca roka nechať v režime, aby sme športujúcim umožnili čo najviac dobehnúť zameškané. Pri vianočnej výzdobe je jasné, že do konca roka bude bez obmedzení," priblížil dolnokubínsky primátor pre TASR.



Mesto sa bude v nasledujúcich týždňoch zaoberať otázkou obstarávania dodávateľov energií na ďalšie obdobie. Od jeho výsledku bude podľa Prílepka závisieť ďalšie fungovanie niektorých dolnokubínskych športovísk. Ovplyvní to aj to, či vianočná výzdoba v meste bude do konca januára fungovať v takom režime, ako boli Dolnokubínčania zvyknutí po iné roky.