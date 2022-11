Vianočné osvetlenie v Hriňovej zdražovanie energií neovplyvní

Hriňová 28. novembra (TASR) – Vianočné osvetlenie v Hriňovej v Detvianskom okrese zdražovanie cien energií neovplyvní. TASR to potvrdil primátor mesta Stanislav Horník.



Vedúca oddelenia služieb hriňovského mestského úradu Zuzana Tršová dodala, že vianočné svetlá sú napojené na sieť verejného osvetlenia. "Je to úsporné LED osvetlenie, a preto bude svietiť počas celého sviatočného obdobia," spresnila. Uviedla, že v Hriňovej v minulých rokoch neorganizovali vítanie nového roka s ohňostrojom. "Šetrili sme dávno pred ekonomickou či energetickou krízou," podotkla.



Primátor informoval, že verejné korčuľovanie je v multifunkčnej športovej ploche s prekrytím. Zimnú sezónu už otvorili, pre žiakov je k dispozícii aj Školský korčuliarsky program v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja.



Po dvoch rokoch môžu v Hriňovej usporiadať všetky vianočné podujatia tak, ako ich organizovali aj pred pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu hriňovského úradu Martin Kliment. Podľa neho 2. decembra otvoria výstavu Medovníkové mesto Hriňová, 6. decembra príde mestský Mikuláš na námestie. Súčasťou sviatočného programu budú aj vianočné vystúpenia na námestí a v mestskom kultúrnom stredisku. Adventný koncert žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy naplánovali na 27. decembra. "Na námestí bude od adventného obdobia inštalovaný drevený betlehem," ukončil Kliment.