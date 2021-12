Vianočné pečivo pre vojakov v Lotyšsku upiekli nitrianski žiaci

Nitra 20. decembra (TASR) – Vianočné pečivo, ktoré odovzdá prezidentka Zuzana Čaputová slovenským vojakom v Lotyšsku, napiekli žiaci zo Strednej odbornej školy potravinárskej na Cabajskej ulici v Nitre. Vo vynovených priestoroch praktického vyučovania školy vyrobili žiaci spoločne so svojimi majstrami 30 kilogramov vianočného pečiva. „Krabice naplnili plnenými medovníčkami, burizónovými guličkami, lineckými koláčikmi, fúkanými orechovými rožkami, snehovým pečivom a vaflovými rožkami,“ povedala riaditeľka školy Katarína Čurillová.



Na 30 kilogramov hotového pečiva spotrebovali výrobcovia 20 kilogramov múky, 15 kilogramov masla a margarínu, 10 kilogramov práškového cukru, päť kilogramov džemu, množstvo čokolády a orechov.



V škoricovo-vanilkovej atmosfére zotrvajú zamestnanci školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, do 22. decembra. Dovtedy napečú do 8000 kusov ďalšieho vianočného pečiva, vybavia vyše 100 objednávok. „A nakoniec si napečú sami pre seba po jednej vianočke. Takú tu máme tradíciu,“ povedala riaditeľka školy.