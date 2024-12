Vianočné regionálne trhy ponúknu remeslá i farmárske produkty

Banská Bystrica 6. decembra (TASR) - Adventnú atmosféru v Banskej Bystrici obohatí v najbližších dňoch tretí ročník Vianočných regionálnych trhov na Starej tržnici. Konajú sa v dvoch termínoch, od 12. do 15. decembra a od 19. do 22. decembra, v čase od 12.00 do 19.00 h a organizuje ich Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom informovala Zuzana Jóbová, marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Stará tržnica sa na osem dní premení na centrum tradičných remesiel a farmárskych produktov pochádzajúcich z ôsmich regiónov kraja. Mnohé z nich nesú regionálnu značku Horehronia, Podpoľania, Pohronia, Gemera-Malohontu, Hontu či Novohradu.



"Predajné stánky sa zaplnia unikátnymi keramickými, drevenými aj textilnými výrobkami. Pulty sa budú prehýbať pod tradičnými vianočnými ozdobami a dekoráciami, medovníkmi, sviečkami a svietnikmi, ktoré spríjemnia príbytky počas najkrajších sviatkov roka. Bytové dekorácie, výrobky z vlny, pomôcky do kuchyne, mydlá i prírodná kozmetika určite budú vhodným vianočným darčekom s dušou BBSK. Výrobky remeselníkov sa dokonale zmiešajú s vôňami a chuťami farmárskych produktov," konštatovala Jóbová.



Vianočné regionálne trhy v meste pod Urpínom, na ktorých sa budú prezentovať len regionálni výrobcovia a producenti z BBSK, oživia i tvorivé dielne. Pod dohľadom remeselníkov si návštevníci môžu vyrobiť alebo vyzdobiť vlastné výrobky.