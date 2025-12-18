< sekcia Regióny
Vianočné remeselné trhy v Stropkove ponúknu stánky i program
Dobročinná vianočná atmosféra sa niesla mestom už v priebehu týždňa, sériou zbierok v školách a počas koncertu Vianočný čas, kde sa pre Dom detí Božieho milosrdenstva vyzbieralo 800 eur.
Autor TASR
Stropkov 18. decembra (TASR) - V Stropkove sa v piatok (19. 12.) a sobotu (20. 12.) budú konať tradičné Vianočné remeselné trhy. Na námestí ponúknu návštevníkom približne 50 predajných stánkov s remeselnými výrobkami a vianočnými špecialitami. Súčasťou trhov bude aj kultúrny program, dobročinné aktivity a charitatívne zbierky. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, trhy sa v Stropkove organizujú od roku 2007.
Kultúrny program je naplánovaný v oboch dňoch so začiatkom o 16.00 h. „Aj v tomto roku chceme návštevníkom sprostredkovať čo najviac z vianočnej atmosféry a tradičných remesiel. Teší nás, že trhy dlhodobo priťahujú nielen domácich, ale aj ľudí z okolitých miest,“ uviedol vedúci odboru školstva a kultúry mestského úradu Tibor Kubička. Remeselné stánky ponúknu keramiku, drevorezbu, fujary, píšťaly, ľudovoumelecké predmety, výrobky zo včelieho vosku, bylinkové produkty, kožený tovar, vianočné dekorácie, sviečky či hračky.
V piatok vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy F. Veselého, nasledovať bude divadelné predstavenie Vianočná koleda v podaní divadla Houže. Záver dňa bude patriť folklórnej skupine Stropkovčani s pásmom kolied a vinšov. Sobotný program vyvrcholí vystúpením skupiny Anjeli na chodúľoch. Trojica postáv so svetelnými krídlami vytvorí na námestí stominútovú šou. Následne vystúpi Zbor sv. Cyrila a Metoda.
Počas oboch dní bude k dispozícii aj primátorský punč, ktorého výťažok poputuje Domu detí Božieho milosrdenstva. V sobotu sa uskutoční aj dobročinná akcia Ondavská kapustnica, ktorú organizujú Ondavskí utopenci. Výťažok z predaja bude venovaný Miškovi Vojčekovi na rehabilitácie. Chlapec od narodenia bojuje s rázštepom chrbtice.
Dobročinná vianočná atmosféra sa niesla mestom už v priebehu týždňa, sériou zbierok v školách a počas koncertu Vianočný čas, kde sa pre Dom detí Božieho milosrdenstva vyzbieralo 800 eur. Základné školy a cirkevná škola spoločne prispeli ďalšími finančnými darmi na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením, bývalým žiakom a komunitným centrám. Celkovo sa vyzbieralo niekoľko tisíc eur, ktoré budú použité na rehabilitácie, učebné pomôcky či rozšírenie priestorov.
