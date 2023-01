Vianočné stromčeky je možné odovzdať v kompostárni i na zbernom dvore

Lučenec 11. januára (TASR) – Obyvatelia mesta Lučenec môžu živé vianočné stromčeky odovzdať v kompostárni i na zbernom dvore. Ukladať je ich možné aj vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Do regionálnej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov v časti Dolná Slatinka je možné vianočné stromčeky priniesť každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 h. V zbernom dvore na Fiľakovskej ceste je možné vianočný stromček odovzdať počas prevádzkových hodín v pracovné dni i každú sobotu počas nepárneho týždňa.



Vianočné stromčeky môžu obyvatelia mesta ukladať aj vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov zberovej spoločnosti. Zber a odvoz stromčekov od bytových domov je zabezpečený v druhom a treťom kalendárnom týždni, od rodinných domov v treťom kalendárnom týždni v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu.



"Upravený vianočný stromček je možné umiestniť aj do 240-litrovej nádoby na bioodpad. Je potrebné zbaviť ich všetkých ozdôb i háčikov, pretože po podrvení budú využité na výrobu kompostu," uviedla samospráva.