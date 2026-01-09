< sekcia Regióny
Vianočné stromčeky je možné v Lučenci odovzdať i v kompostárni
Autor TASR
Lučenec 9. januára (TASR) - V meste Lučenec sa vo štvrtok (8. 1.) začalo so zberom a odvozom vianočných stromčekov od bytových domov. Obyvatelia mesta môžu stromčeky odovzdať i priamo v mestskej kompostárni. Na svojej webovej stránke o tom informovala samospráva.
Občania mesta môžu vianočné stromčeky uložiť vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu, a to tak, aby boli viditeľné a dostupné pre zber. „Stromčeky je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a háčikov, keďže po podrvení budú využité na výrobu kompostu v kompostárni,“ priblížila radnica. Pripomína tiež, že obyvatelia môžu vianočné stromčeky odovzdať aj priamo v mestskej kompostárni v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h.
Zber a odvoz stromčekov od bytových domov sa v Lučenci začal vo štvrtok, vykonávať sa bude podľa potreby na základe vykonaných kontrol. Zber od rodinných domov bude realizovaný v štvrtom kalendárnom týždni v dňoch, keď je zbieraný aj zmesový komunálny odpad.
„V prípade, že sa rozhodnete vianočný stromček rozstrihať na menšie časti, haluzinu zo stromčeka uložte do zberovej nádoby určenej na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Vývoz zberovej nádoby určenej na zber BRO bude v zmysle harmonogramu realizovaný v treťom kalendárnom týždni,“ uviedlo mesto.
