Vianočné stromčeky potešia deti z desiatok rôznych zariadení

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Štátni lesníci odštartovali v piatok v poradí 18. ročník projektu Stromček pod stromček, v rámci ktorého rozdajú vianočné stromčeky do desiatok rôznych zariadení zameraných najmä na pomoc deťom. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová.



Prvý vianočný stromček spoločne s darčekmi odovzdali lesníci detskému domovu v obci Moštenica v okrese Banská Bystrica. Centrum pre deti a rodiny Potôčik poskytuje starostlivosť 40 deťom.



"Strom ako taký, a vianočný o to viac, je skutočnou prírodnou krásou. Náš podnik vníma s pochopením životné osudy tých najmenších a snaží sa im spríjemniť sviatočné dni," uviedol generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Kőszeghy.



Okrem rozdania vianočných stromčekov chcú Lesy SR aktivitou upozorniť aj na dôležitosť ekologického prístupu k prírode. Stromčeky venované zariadeniam totiž vždy pochádzajú z ich blízkeho okolia a neputujú k adresátom stovky kilometrov. Do projektu sa tak zapájajú lesníci naprieč celým Slovenskom.



"Ide prevažne o smreky, niekedy aj borovice, ktoré vozíme do rôznych typov zariadení nielen v Prešove, ale aj vo Svidníku či Spišskom Hrhove. Každoročne tak potešíme ich klientov," zhrnul riaditeľ Odštepného závodu Prešov Martin Vanous.



Vianočné stromčeky darované v rámci projektu Stromček pod stromček vznikajú pri manažovaní lesa v procese jeho formovania označovanom ako výchova porastov. V lokalitách s väčším rozšírením ihličnatých lesov ich štátny podnik okrem detských domovov rozdáva aj do iných sociálnych zariadení.