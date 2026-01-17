< sekcia Regióny
Vianočné stromčeky sa v bratislavskej Dúbravke opäť zmenia na mulč
Bratislavčania majú aj tento rok možnosť zbaviť sa ekologicky vianočných stromčekov.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Desiatky vianočných stromčekov sa v sobotu v bratislavskej Dúbravke zmenia na mulč. Hlavné mesto a mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) organizujú pred Základnou školou Beňovského tradičnú „mulčovačku“. Bude od 10.00 do 14.00 h.
„Na vlastné oči uvidíte, ako sa v špeciálnom stroji menia odzdobené živé vianočné stromčeky na voňavý a užitočný mulč. Ten si môžete odniesť domov a použiť vo vašich záhradkách na ochranu a výživu stromov, kríkov či záhonov,“ pozýva hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
Mulč ihličnanov slúži na mulčovanie záhonov, zamedzuje rastu burín a podporuje tvorbu humusu, navyše udržiava dostatočnú vlhkosť, čím znižuje potrebu zalievania. Je možné ho použiť napríklad k ihličnanom, okrasným drevinám, trvalkám alebo pre popínavé rastliny, ktorým vyhovuje kyslé prostredie. Sú to azalky, rododendrony, vresy či vresovce, ale aj veľká časť ihličnanov a iných prevažne stálo zelených listnatých kríkov.
Bratislavčania majú aj tento rok možnosť zbaviť sa ekologicky vianočných stromčekov. Odzdobené stromčeky je možné odložiť do viac ako 730 zberných ohrádok po celom meste. Väčšina stromčekov sa premení na nové knižnice pre deti z jednorodičovských rodín a mestské inštitúcie, časť je spracovávaná na mulč. Zvoz vianočných stromčekov potrvá do 14. februára.
