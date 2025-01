Vianočné stromčeky sa zmenili na mulč, môžu ďalej poslúžiť

Bratislava 18. januára (TASR) - Desiatky vianočných stromčekov sa v sobotu predpoludním v bratislavskom Sade Janka Kráľa zmenili na mulč. Ten môže ďalej poslúžiť ako výživa pre stromy a kríky. TASR o tom informovala manažérka externej komunikácie Odvozu a likvidácie odpadu (OLO) Bratislava Zuzana Balková. Spoločnosť OLO podujatie organizovala spolu s bratislavským magistrátom už po druhýkrát.



"Novoročná mulčovačka je unikátna v tom, že v priamom prenose si môžu obyvatelia pozrieť, ako sa ich vianočný stromček zmení na mulč, ktorý si môžu odniesť domov k svojim kríkom a stromom," uviedla Balková. Dodala, že verejnosť si mohla aplikáciu mulču vyskúšať s dobrovoľníkmi aj priamo na mieste. Balková priblížila, že mulč z ihličnanov zamedzuje rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava dostatočnú vlhkosť, čím znižuje potrebu zalievania.



Ozrejmila, že mulč sa môže používať napríklad k ihličnanom, okrasným drevinám, trvalkám a je vhodný aj pre popínavé rastliny, ktorým vyhovuje kyslé prostredie. "Podľa toho, koľko ľudí si ho príde zobrať, budeme vedieť, koľko mulču rozdáme," podotkla Balková s tým, že minulý rok rozdali na rovnakej akcii v bratislavskom Lamači približne 1100 kilogramov.



OLO v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava pripravili aj možnosť odložiť živé stromčeky po Vianociach do viac ako 730 ohrádok rozmiestnených po celom meste, pričom časť z nich sa využije na výrobu mulču. "Väčšina zozbieraných stromčekov sa v spolupráci s našimi partnermi premení na nové knižnice, ktoré poputujú ku konkrétnym deťom do jednorodičovských rodín, ale aj do bratislavských mestských inštitúcií," podotkla Balková.



Avizovala, že podobná akcia sa uskutoční tento rok ešte 8. februára v parku na Kazanskej ulici v Bratislave.