Vianočné stromčeky v Banskej Bystrici budú odvážať do 5. februára

Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Od pondelka sa v Banskej Bystrici začína odvoz živých vianočných stromčekov. Zber, ktorý potrvá do 5. februára, je zabezpečený raz do týždňa. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.



Mesto v tejto súvislosti žiada obyvateľov, aby stromčeky ukladali vedľa kontajnerov určených na komunálny odpad tak, aby boli na dostupnom a viditeľnom mieste. Predtým ich treba zbaviť všetkých ozdôb.



"V prípade, že sa niekto nestihne zbaviť či už živého, alebo umelého stromčeka do stanoveného termínu, môže to urobiť celoročne a bezodplatne v zbernom dvore v Radvani," uviedol magistrát s tým, že otváracie hodiny a dôležité kontakty možno nájsť na webe mesta.



Všetky informácie, ktoré sa týkajú nakladania s komunálnym odpadom, alebo harmonogramy jeho zberu počas tohto roka nájdu občania v brožúrke Kam s komunálnym odpadom. V týchto dňoch ju postupne distribuujú do všetkých domácností v Banskej Bystrici.