Vianočné stromčeky využijú vo Veľkých Kapušanoch ako mulč

Veľké Kapušany 26. januára (TASR) – Vyzbierané vianočné stromčeky v meste Veľké Kapušany budú mať po ekologickom spracovaní opätovné využitie. V kompostárni ich rozdrvili na mulč, ktorý sa použije na skrášlenie verejných priestranstiev. TASR o tom informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová.



"Vianočné stromčeky mulčujeme osobitne, pretože vlastnosti mulču z vianočného stromčeka sú úplne odlišné, ako je mulč z ostatného bioodpadu. Ihličie obsahuje špecifické živiny a kyseliny, ktoré ovplyvňujú pH pôdy, a preto je tento mulč ideálny na použitie pod kyslomilné rastliny, ako sú napríklad rododendrony, azalky alebo čučoriedky," uviedol vedúci odboru technických a mestských služieb Július Tóth.



Mulč z bioodpadu aj mulč z vianočných stromčekov sa podľa neho používa na ochranu pôdy pred eróziou, udržiavanie vlhkosti v zeleni či estetické zatrávnenie mestských parkov a verejných priestranstiev. "A tiež si ho môžu obyvatelia nášho mesta bezplatne vziať po predchádzajúcom telefonickom dohovore so zamestnancom zberného dvora," dodal Tóth.



Po Vianociach mesto vyzvalo obyvateľov, aby svoje použité stromčeky vyložili na určené miesta. Odtiaľ ich pracovníci technických služieb pozbierali a odviezli do kompostárne na spracovanie. Takáto novoročná mulčovačka sa konala druhý rok.



Zavedenie mulčovania je podľa radnice ďalším krokom k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadom a ochrane životného prostredia. Stromčeky, ktoré by inak skončili ako odpad, tak dostávajú nový život v podobe užitočného materiálu.