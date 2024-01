Vianočné stromčeky budú zbierať v Liptovskom Mikuláši aj v Ružomberku

Ružomberok/Liptovský Mikuláš 5. januára (TASR) - Použité živé vianočné stromčeky začnú v Liptovskom Mikuláši aj Ružomberku zbierať od budúceho týždňa. Informovali o tom hovorcovia oboch miest.



"Živé vianočné stromčeky môžu Liptovskomikulášania odviezť na niektorý zo zberných dvorov v meste, alebo ich môžu vyložiť na stojiská, kde sa nachádzajú hnedé nádoby na kuchynský odpad. Ich zber od nádob budú vykonávať Verejnoprospešné služby (VPS) raz do týždňa v utorok," priblížila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková. Dodala, že prvý odvoz je plánovaný na 9. januára, posledný 13. februára.



Zberné dvory v Okoličnom a na Podtatranského ulici sú pre účel zberu vianočných stromčekov k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 18.00 h. Zozbierané živé stromčeky použije VPS na výrobu drevnej štiepky.



Od pondelka 8. januára začnú so zberom živých vianočných stromčekov v Ružomberku. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík zdôraznil, že použitý strom je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a položiť vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu. "Prosíme obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník ani pred smetné nádoby, keďže to sťažuje prístup ku kontajnerom," upozornil.