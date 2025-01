Vianočné stromčeky zbierajú v L.Mikuláši, o týždeň začnú aj v L.Hrádku

Liptovský Mikuláš/Liptovský Hrádok 9. januára (TASR) - Použité živé vianočné stromčeky zbierajú v Liptovskom Mikuláši a od budúceho týždňa začnú aj v Liptovskom Hrádku. Informovali o tom samosprávy na webovej stránke a sociálnej sieti.



Živé vianočné stromčeky v Liptovskom Mikuláši začali zbierať vo štvrtok. "Vyložte stromčeky ku kontajnerovým hniezdam, chlapi z Verejnoprospešných služieb ich budú zbierať raz do týždňa, vždy vo štvrtok do konca januára," priblížilo mesto. Ďalej uviedlo, že zozbierané živé stromčeky použijú Verejnoprospešné služby na výrobu drevnej štiepky. Živé vianočné stromčeky môžu Liptovskomikulášania odviezť aj na niektorý zo zberných dvorov v meste.



V Liptovskom Hrádku budú 14. a 16. januára pracovníci odboru technických služieb zbierať použité živé vianočné stromčeky. "Odvoz živých vianočných stromčekov bude z kontajnerových stojísk pri nádobách na komunálny odpad v sídliskových častiach mesta," uviedlo mesto, s tým že z lokalít individuálnej rodinnej zástavby obyvatelia môžu stromčeky zhromaždiť na miestach, kde sa na jar a jeseň umiestňujú veľkoobjemové kontajnery.



Stromčeky by mali byť zbavené všetkých ozdôb vrátane kovových háčikov. Vianočné stromčeky je tiež možné bezplatne odovzdať na skládke Technických služieb a odpadov - Žadovica Liptovský Hrádok. Vianočné stromčeky sa budú štiepkovať. Vyrobená štiepka sa zmieša s biologickým odpadom, pričom vznikne kompost.