Vianočné sviatky spestrí na MiniFarme živý betlehem

Lubina 22. decembra (TASR) - MiniFarma v obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom pripravila počas tohtoročných vianočných sviatkov pre návštevníkov unikátny živý betlehem. TASR o tom informovala konateľka MiniFarmy Katarína Ježíková.



"V minulých rokoch sme s príchodom chladných mesiacov naše zvieratá zazimovali a brány MiniFarmy zatvorili. Tento rok je to však inak. Návštevníkov privíta vysvietený areál nasiaknutý vianočnou atmosférou. Hlavným lákadlom je živý betlehem," uviedla konateľka.



V betleheme v Lubine podľa nej nenájdu návštevníci plastové sochy, všetky zvieratá, Jozef i Mária budú skutoční. Výnimkou je malý Ježiško, ktorého úlohu prevezme bábika.



"Betlehem i celý areál farmy sú najkrajšie po zotmení. Vtedy vyniknú svetlá, ktoré sme rozvešali, aby nám pomohli vytvoriť krásny výjav plný pokoja a lásky," doplnila Ježíková.



Pre verejnosť je živý betlehem prístupný od 25. decembra do 8. januára denne od 13.00 h do 18.00 h.