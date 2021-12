Vianočné sviatky sú v zariadeniach Depaul vždy prioritou

Bratislava 24. decembra (TASR) – Vianočné sviatky v zariadeniach neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, sú vždy prioritou. Pre TASR to povedal riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš s tým, že robia maximum, aby ľudia bez domova mali sviatky čo najkrajšie.



"Hoci naše zariadenia nemôžu alternovať domov, nechceme ani, aby sa ľudia bez domova cítili v týchto sviatočných dňoch osamelo, a preto tu pre nich budeme," uviedol. Chýbať nebude vianočná výzdoba, kapustnica, vianočný šalát ani darčeky či omša. Sláviť Vianoce budú ľudia bez domova aj tento rok so zamestnancami neziskovej organizácie.



"Obsluhovať sa bude až v troch našich zariadeniach, a to Nocľahárni sv. Vincenta, ale taktiež v Útulku sv. Lujzy a Útulku sv. Vincenta. Klienti, ktorí sú súčasťou tohto projektu, dostanú kapustnicu, rybu so šalátom, ale i sladké koláče od našich dobrovoľníkov," priblížil Kákoš.



Na sviatky bude nocľaháreň pre ľudí bez domova otvorená zadarmo, 25. a 26. decembra zostane otvorené počas celého dňa. "Zmení sa tak i na provizórne denné centrum, keďže iné centrá či miesta nebudú pre ľudí bez domova dostupné. Tak tomu bude aj 31. decembra a 1. januára 2022,“ uviedol riaditeľ Depaul.



Aj občianske združenie Vagus, ktoré sa v hlavnom meste taktiež venuje pomoci ľuďom bez domova, si počas vianočného obdobia pripravilo pre svojich klientov slávnostný obed, rozdávanie darčekov a chýbať nebudú ani vianočné rozprávky. V uplynulých dňoch vyhlásil Vagus aj verejnú výzvu na pečenie medovníčkov a vianočného pečiva pre ľudí bez domova.



Rok 2021 hodnotí Kákoš ako náročný, každá ťažká chvíľa však podľa jeho slov so sebou priniesla i obrovskú vlnu podpory. "Keď sme požiadali o pomoc, nezostali sme v tom sami," poznamenal.



Ľuďom bez domova v tomto sviatočnom i zimnom období vie podľa neziskových organizácií každý pomôcť tak, že k ním bude všímavý a spýta sa, čo potrebujú. Rovnako im môže verejnosť pomôcť aj cez organizácie, ktoré s nimi pracujú. Na webových stránkach "neziskoviek" je možné nájsť aj zoznam materiálnych vecí, ktoré aktuálne potrebujú.