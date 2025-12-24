Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. december 2025Meniny má Adam a Eva
< sekcia Regióny

Vianočné sviatky v Lozorne spestrí i Štefanský stolnotenisový turnaj

.
Stolný tenis Foto: Teraz.TV

Registrácia je možná polhodinu pred začiatkom turnaja.

Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - V Lozorne v okrese Malacky si na 2. sviatok vianočný zahrajú Štefanský stolnotenisový turnaj. Informuje o tom obec na webe.

V športovom klube Lozorno na Športovom námestí sa turnaj začína o 9.00 h. Záujemcovia si môžu zahrať v dvoch kategóriách dvojhry - pre registrovaných a neregistrovaných hráčov.

Registrácia je možná polhodinu pred začiatkom turnaja.
.

Neprehliadnite

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty