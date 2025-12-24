< sekcia Regióny
Vianočné sviatky v Lozorne spestrí i Štefanský stolnotenisový turnaj
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - V Lozorne v okrese Malacky si na 2. sviatok vianočný zahrajú Štefanský stolnotenisový turnaj. Informuje o tom obec na webe.
V športovom klube Lozorno na Športovom námestí sa turnaj začína o 9.00 h. Záujemcovia si môžu zahrať v dvoch kategóriách dvojhry - pre registrovaných a neregistrovaných hráčov.
