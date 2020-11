Vianočné trhy ani mikulášsky program v Trebišove pre pandémiu nebudú

Trebišov 24. novembra (TASR) – Vianočné trhy ani mikulášsky program v Trebišove sa v tomto roku vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu neuskutočnia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. K sviatočnej atmosfére má prispieť výzdoba. S jej prípravou začali v úvode novembra.



„Po minuloročnej investícii mesto Trebišov v tomto roku nedokupovalo žiadne ďalšie farebné dekorácie s vianočnou tematikou aj z dôvodu nepriaznivých ekonomických dosahov ochorenia COVID-19 na rozpočet mesta a následne vynaložených výdavkov súvisiacich so zabezpečením potrebných opatrení v prvej a druhej vlne pandémie,“ uviedla.



Najvýraznejšou ozdobou podľa nej bude adventný veniec, ktorý vyrobili pracovníci Technických služieb mesta Trebišov z kovovej konštrukcie s priemerom 3,5 metra. Osadia ho na kruhovú križovatku na Ulici M. R. Štefánika. Okrem iného získali sviatočný vzhľad aj dve okružné križovatky pred vstupom do mestskej časti Paričov a v centre mesta, ktorých súčasťou budú celé adventné a vianočné obdobie ozdoby v podobe dvoj- a trojramenného svetelného vianočného stromčeka.



Centrálny vianočný stromček osadia v sobotu (28. 11.) a vyzdobia ho v pondelok (30. 11). Pätnásťmetrová jedlička vyrástla na súkromnom pozemku na Ulici Československej armády. Aj tento rok bude osadená pred budovou mestského kultúrneho strediska. „Keďže aktuálne platné opatrenia neumožňujú stretávanie sa obyvateľov vo väčšom počte a relatívne blízkom kontakte, rozsvietenie hlavného vianočného stromčeka sa tentoraz uskutoční bez účasti verejnosti a bez tradičného mikulášskeho programu v nedeľu 6. decembra o 16.00 h,“ dodala Mištaničová.