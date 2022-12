Banská Bystrica 22. decembra (TASR) - Vianočné trhy budú na námestí v Banskej Bystrici do 6. januára nového roka. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že pôvodne mali byť len do 26. decembra.



Pripomenula, že stánky s občerstvením a vianočným punčom sú v rámci tohtoročných Banskobystrických Vianoc na Námestí SNP od 1. decembra. "Na základe záujmu predajcov, ako aj pozitívnych ohlasov zo strany verejnosti sa mesto rozhodlo termín predĺžiť až do sviatku Troch kráľov vrátane neho," zdôraznila.



Ako dodala, v historickom centre sú stánky s občerstvením, vianočným punčom, pekárenskými a cukrárenskými výrobkami, cukrovinkami i syrom. Otvorené sú každý deň v čase od 11.00 do 21.00 h, okrem sviatkov 24., 25. a 26. decembra tohto roka.



Do Banskej Bystrice sa po dvoch rokoch vrátili vianočné trhy v rozsahu, ako ich obyvatelia mesta poznajú z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu. Obdobie Vianoc prinieslo do mesta i viaceré kultúrne podujatia. Pastierske Vianoce sú na programe 26. decembra o 17.00 h. V Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v saleziánskom stredisku v Sásovej bude svätá omša a vianočné pásmo, ktoré predstaví zvyky predkov.



Banskobystrické námestie ožije koncertmi aj v posledný deň roka. Samospráva pripravuje aj tradičný novoročný ohňostroj, ktorý bude 1. januára.