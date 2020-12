Vianočné trhy Myjava zatiaľ pripravuje, ale v obmedzenom režime

Myjava 16. decembra (TASR) – Mesto Myjava zatiaľ pokračuje v prípravách na vianočné trhy, ktoré by sa mali uskutočniť v obmedzenom režime. Informoval o tom primátor mesta Pavel Halabrín.



V meste by sa ale vianočné trhy mali uskutočniť za sprísnených bezpečnostných opatrení. "Samozrejme, budú bez podávania jedla a pitia. Nemyslíme si ale, že by sme mali trhy rušiť. Keď sa napr. idem pozrieť v Trenčíne do Laugaricia, tak za dve hodiny je tam toľko ľudí, čo sa na námestí v Myjave premelie za týždeň," uviedol Halabrín.



Ako doplnil, na vianočných trhoch by si návštevníci mohli zakúpiť stromčeky, kaprov či vianočné oblátky. "Proste to, čo k Vianociam patrí, ako ozdoby a výrobky, ktoré vyrobili klienti sociálnych zariadení, aby si trochu prilepšili. Sú na to zvyknutí a tešia sa na to celý rok. Toto spraviť chceme," doplnil primátor.



V meste plánujú nechať počas sviatkov otvorené aj kino. "Bude však prevádzkované ešte v obmedzenejšom režime ako doteraz. Nielen každá druhá rada, ale aj každé druhé sedadlo bude prázdne. Ale chceme ho nechať otvorené, lebo je zrejmé, že sviatky nebudú so žiadnym veľkým cestovaním," informoval primátor.



Ako doplnil, podľa počasia to nevyzerá ani na lyžovanie v neďalekej Starej Myjave či na Javorine. "Tak sa musíme ľuďom snažiť aspoň niečo ponúknuť. Ideme s hygienou rokovať aj o tom, že máme pripravenú na spustenie plaváreň. Podľa tých pravidiel, ktoré aktuálne sú, sme ich pripravení splniť," uviedol primátor.