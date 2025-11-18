< sekcia Regióny
Vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine sa otvoria 21. novembra
Hovorkyňa mesta upozornila, že počas novembrových víkendov sa predstavia hudobné skupiny Javor, Deart, Urban Groove či Funkmaster Ceil.
Autor TASR
Martin 18. novembra (TASR) - Tradičné vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine otvoria v piatok 21. novembra. Ako v utorok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, návštevníkov čaká popri sviatočnej atmosfére a ponuke občerstvenia a remeselných výrobkov aj pestrý kultúrny program pre všetky vekové kategórie.
„Drevené stánky s tradičnými pochutinami a nápojmi budú otvorené od nedele do štvrtka od 11.00 do 21.00 h, v piatok a sobotu od 11.00 do 22.00 h. Stánky ponúknu tradičné vianočné produkty, remeslá, chutné špeciality a teplé nápoje, ktoré dotvoria atmosféru blížiacich sa sviatkov,“ uviedla Jenigár.
Upozornila, že počas novembrových víkendov sa predstavia hudobné skupiny Javor, Deart, Urban Groove či Funkmaster Ceil, chýbať nebudú ani vystúpenia folklórnych súborov, dídžejov či detské divadielko.
„V decembri sa môžu Martinčania aj návštevníci mesta tešiť na ďalšie hudobné podujatia, adventné podujatia a sprievodné akcie. Tradične nebude chýbať príchod Mikuláša a pripravuje sa aj silvestrovský program, ktorý ukončí rok v priateľskej a sviatočnej atmosfére,“ dodala Jenigár.
