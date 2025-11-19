< sekcia Regióny
Vianočné trhy na Trotuári budú mať tento rok aj charitatívny rozmer
Do Vianočnej uličky sa tradične zapoja miestne prevádzky.
Autor TASR
Banská Štiavnica 19. novembra (TASR) - Trotuár v Banskej Štiavnici bude aj tento rok dejiskom vianočných trhov. Vianočnú uličku, ktorá bude mať tentokrát aj charitatívny rozmer, tu pripravuje mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Ako TASR informovala marketingová koordinátorka organizácie Lívia Olahová, trhy budú prebiehať počas troch decembrových víkendov, 5. a 6. decembra, 12. a 13. decembra a 19. a 20. decembra, vždy od 14.00 do 21.00 h. „Pre návštevníkov, ktorí zavítajú do mesta aj po Vianociach, dávame do pozornosti, že Vianočnú uličku môžu navštíviť aj medzi sviatkami, v termíne od 26. do 31. decembra,“ uviedla Olahová.
Podujatie bude mať podľa jej slov tento rok aj dobročinný charakter. Súčasťou trhov bude Vianočný charitatívny dvor, prístupný priamo z Trotuáru, kde sa počas prvých troch decembrových sobôt uskutoční večerný hudobný program. Návštevníci dvora budú môcť formou dobrovoľného príspevku podporiť Špeciálnu základnú školu v Banskej Štiavnici, Slovenský Červený kríž - územný spolok v Banskej Štiavnici. „Detské onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici budú môcť podporiť kúpou vianočnej kapustnice, ktorú pripraví občianske združenie Štiavnica BS,“ dodala Olahová.
Do Vianočnej uličky sa tradične zapoja miestne prevádzky, ktoré pred svojimi podnikmi ponúknu vianočné nápoje a pochúťky, ako sú punč, krampampula, varené víno, lokše či iné špeciality. V niektorých kaviarňach a reštauráciách bude podľa Olahovej pripravený aj sprievodný hudobný a tematický program, čím sa vytvorí autentická štiavnická vianočná atmosféra.
Ako TASR informovala marketingová koordinátorka organizácie Lívia Olahová, trhy budú prebiehať počas troch decembrových víkendov, 5. a 6. decembra, 12. a 13. decembra a 19. a 20. decembra, vždy od 14.00 do 21.00 h. „Pre návštevníkov, ktorí zavítajú do mesta aj po Vianociach, dávame do pozornosti, že Vianočnú uličku môžu navštíviť aj medzi sviatkami, v termíne od 26. do 31. decembra,“ uviedla Olahová.
Podujatie bude mať podľa jej slov tento rok aj dobročinný charakter. Súčasťou trhov bude Vianočný charitatívny dvor, prístupný priamo z Trotuáru, kde sa počas prvých troch decembrových sobôt uskutoční večerný hudobný program. Návštevníci dvora budú môcť formou dobrovoľného príspevku podporiť Špeciálnu základnú školu v Banskej Štiavnici, Slovenský Červený kríž - územný spolok v Banskej Štiavnici. „Detské onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici budú môcť podporiť kúpou vianočnej kapustnice, ktorú pripraví občianske združenie Štiavnica BS,“ dodala Olahová.
Do Vianočnej uličky sa tradične zapoja miestne prevádzky, ktoré pred svojimi podnikmi ponúknu vianočné nápoje a pochúťky, ako sú punč, krampampula, varené víno, lokše či iné špeciality. V niektorých kaviarňach a reštauráciách bude podľa Olahovej pripravený aj sprievodný hudobný a tematický program, čím sa vytvorí autentická štiavnická vianočná atmosféra.