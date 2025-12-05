< sekcia Regióny
Vianočné trhy na Trotuári majú tento rok aj charitatívny rozmer
Autor TASR
Banská Štiavnica 5. decembra (TASR) - Trotuár v Banskej Štiavnici bude počas týchto dní dejiskom vianočných trhov. Vianočnú uličku, ktorá bude mať tentoraz aj charitatívny rozmer, pripravuje mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Ako TASR informovala marketingová koordinátorka organizácie Lívia Olahová, trhy sa budú konať počas piatka a soboty 6. decembra od 14.00 do 21.00 h. Súčasťou trhov bude Vianočný charitatívny dvor, prístupný priamo z Trotuára, kde sa počas prvých troch decembrových sobôt uskutoční večerný hudobný program. Návštevníci dvora budú môcť formou dobrovoľného príspevku podporiť Špeciálnu základnú školu v Banskej Štiavnici, Slovenský Červený kríž - územný spolok v Banskej Štiavnici. „Detské onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici budú môcť podporiť kúpou vianočnej kapustnice, ktorú pripraví občianske združenie Štiavnica BS,“ dodala Olahová.
Do Vianočnej uličky sa zapoja miestne prevádzky, ktoré pred svojimi podnikmi ponúknu vianočné nápoje a pochúťky, ako sú punč, krampampula, varené víno, lokše či iné špeciality. V niektorých kaviarňach a reštauráciách bude podľa Olahovej pripravený sprievodný hudobný a tematický program, čím sa vytvorí autentická štiavnická vianočná atmosféra. Trhy budú pokračovať aj počas ďalších decembrových víkendov 12. a 13. decembra a 19. a 20. decembra.
V centre Banskej Štiavnice bude v piatok i Vianočný charitatívny jarmok, otvorenie naplánovali o 16.00 h. Ponúkne hudobné vystúpenia, komunitné aktivity, ale aj viacero možností podpory lokálnych komunít. Podujatie sa uskutoční v rámci Vianočnej uličky na Trotuári. „Adventnú atmosféru následne umocní benefičný koncert hudobného zoskupenia Friends of Asia, ktorý sa začne o 18.00 h,“ priblížila Olahová. Počas koncertu si návštevníci budú môcť zakúpiť vlastnoručne vyrobené produkty žiakov vrátane vianočných medovníkov.
