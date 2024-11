Vianočné trhy na v Banskej Bystrici sa blížia, trvať budú do januára

Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok (29. 11.) podvečer začnú vianočné trhy, trvať budú do 1. januára 2025. Počas adventného obdobia prinesú zvyky a tradície s kultúrnym programom, jedlo i horúce nápoje v stánkoch. Vo štvrtok o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



Novinkou je, že stánky s ľudovoumeleckými výrobkami a občerstvením odštartujú naraz v jeden deň, a to aj s kultúrnym programom. V deň otvorenia trhov ozdobia na nádvorí Námestia Štefana Moysesa vianočné stromčeky žiaci základných škôl. "Po novom presúvame zvoničku prianí, v ktorej si môžu okoloidúci niečo zaželať, z Námestia SNP práve do tejto lokality," podotkol.



Predajné stánky s vianočným sortimentom, ako sú mrôzne ozdoby, výrobky z kovu, keramiky, zo skla, šúpolia alebo z dreva, budú otvorené do 22. decembra, stánky s občerstvením až do Nového roka. Predajcovia budú varené víno alebo punč nalievať výhradne do zálohovateľných pohárov mesta. "Každý, kto si v ktoromkoľvek stánku kúpi nápoj, ho dostane v pohári, za ktorý zaplatí dve eurá. Každý ďalší punč mu bude podaný do čistého hrnčeka," povedal vedúci oddelenia cestovného ruchu Tomáš Pastorok. Doplnil, že k dispozícii budú dva zberné stánky, v ktorých bude možné vrátiť poháre do 23.00 h. Personál návštevníkom vráti zálohu. Je tiež možnosť, že si poháre zoberú domov a podporia tak občianske združenie.



Vianočný stromček na námestí rozsvietia na Mikuláša o 17.00 h. Drevený betlehem pribudne medzi barbakánom a Kostolom Nanebovzatia Panny Márie 8. decembra. Tento rok ho doplnia o somárika, vola a troch kráľov. Uskutoční sa tiež Primátorský punč, a to 13. decembra. "Výťažok venujeme občianskemu združeniu. Sú to mladí psychológovia a sociálni pracovníci, ktorí poskytujú krízovú pomoc ľuďom v náročných životných situáciách," zhrnul Nosko.



Na Silvestra sa budú môcť ľudia na Námestí SNP zabaviť na koncerte slovenskej skupiny, po polnoci ich roztancuje dídžej. "Deň vzniku Slovenskej republiky a Nový rok oslávime 1. 1. 2025 koncertom Petra Cmoríka a vyvrcholením bude ohňostroj financovaný z externých zdrojov," ukončila hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.