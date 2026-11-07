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Vianočné trhy podporujú ekonomiku Bratislavy, rastie počet prenocovaní

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Na snímke návštevníci na Staromestských vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vo štvrtok 21. novembra 2024. Foto: TASR - Pavol Zachar

Záujem turistov o ďalšie atrakcie mesta potvrdzujú aj údaje o využívaní turistickej karty Bratislava CARD počas minuloročného vianočného obdobia.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Bratislave predstavujú významnú príležitosť pre miestnu ekonomiku a cestovný ruch. V novembri a decembri minulého roka vzrástol počet prenocovaní v hlavnom meste medziročne o 16,8 percenta, pričom v samotnom decembri dosiahol nárast 22,3 percenta. Vyplýva to z údajov mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).

Počas posledných dvoch mesiacov roka 2025 zaznamenala Bratislava celkovo 419.436 prenocovaní, čo bolo o 60.438 viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Návštevníci podľa BTB podporujú miestnu ekonomiku nielen ubytovaním, ale aj návštevami reštaurácií, kaviarní, kultúrnych zariadení či ďalších atrakcií.

Vianočné trhy nie sú len miestom stretnutí domácich a turistov, ale aj príležitosťou, z ktorej žije celé mesto,“ uviedla výkonná riaditeľka BTB Nina Erneker. Organizácia chce podľa nej motivovať návštevníkov, aby pobyt na trhoch spojili aj so spoznávaním historických pamiatok, kultúry a gastronómie.

Údaje BTB zároveň poukazujú na rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Bratislavu. V roku 2025 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil počet prenocovaní hostí zo Spojeného Kráľovstva o 30,5 percenta, z Nemecka o 27,6 percenta a zo Španielska o 27,4 percenta. Nárast zaznamenali aj pri návštevníkoch z Talianska, Poľska či Českej republiky. Podľa Erneker tento vývoj poukazuje aj na význam leteckej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu.

Záujem turistov o ďalšie atrakcie mesta potvrdzujú aj údaje o využívaní turistickej karty Bratislava CARD počas minuloročného vianočného obdobia. Najviac využití zaznamenala Michalská veža, nasledovali Stará radnica a Bratislavský hrad. Medzi vyhľadávané atrakcie patrili aj bratislavská zoologická záhrada, vyhliadka UFO či hrad Devín. „Bratislava ponúka množstvo zážitkov, ktoré sú od seba vzdialené len pár krokov,“ dodala Erneker.
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