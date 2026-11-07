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Vianočné trhy podporujú ekonomiku Bratislavy, rastie počet prenocovaní
Záujem turistov o ďalšie atrakcie mesta potvrdzujú aj údaje o využívaní turistickej karty Bratislava CARD počas minuloročného vianočného obdobia.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Bratislave predstavujú významnú príležitosť pre miestnu ekonomiku a cestovný ruch. V novembri a decembri minulého roka vzrástol počet prenocovaní v hlavnom meste medziročne o 16,8 percenta, pričom v samotnom decembri dosiahol nárast 22,3 percenta. Vyplýva to z údajov mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).
Počas posledných dvoch mesiacov roka 2025 zaznamenala Bratislava celkovo 419.436 prenocovaní, čo bolo o 60.438 viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Návštevníci podľa BTB podporujú miestnu ekonomiku nielen ubytovaním, ale aj návštevami reštaurácií, kaviarní, kultúrnych zariadení či ďalších atrakcií.
„Vianočné trhy nie sú len miestom stretnutí domácich a turistov, ale aj príležitosťou, z ktorej žije celé mesto,“ uviedla výkonná riaditeľka BTB Nina Erneker. Organizácia chce podľa nej motivovať návštevníkov, aby pobyt na trhoch spojili aj so spoznávaním historických pamiatok, kultúry a gastronómie.
Údaje BTB zároveň poukazujú na rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Bratislavu. V roku 2025 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil počet prenocovaní hostí zo Spojeného Kráľovstva o 30,5 percenta, z Nemecka o 27,6 percenta a zo Španielska o 27,4 percenta. Nárast zaznamenali aj pri návštevníkoch z Talianska, Poľska či Českej republiky. Podľa Erneker tento vývoj poukazuje aj na význam leteckej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu.
Záujem turistov o ďalšie atrakcie mesta potvrdzujú aj údaje o využívaní turistickej karty Bratislava CARD počas minuloročného vianočného obdobia. Najviac využití zaznamenala Michalská veža, nasledovali Stará radnica a Bratislavský hrad. Medzi vyhľadávané atrakcie patrili aj bratislavská zoologická záhrada, vyhliadka UFO či hrad Devín. „Bratislava ponúka množstvo zážitkov, ktoré sú od seba vzdialené len pár krokov,“ dodala Erneker.
Počas posledných dvoch mesiacov roka 2025 zaznamenala Bratislava celkovo 419.436 prenocovaní, čo bolo o 60.438 viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Návštevníci podľa BTB podporujú miestnu ekonomiku nielen ubytovaním, ale aj návštevami reštaurácií, kaviarní, kultúrnych zariadení či ďalších atrakcií.
„Vianočné trhy nie sú len miestom stretnutí domácich a turistov, ale aj príležitosťou, z ktorej žije celé mesto,“ uviedla výkonná riaditeľka BTB Nina Erneker. Organizácia chce podľa nej motivovať návštevníkov, aby pobyt na trhoch spojili aj so spoznávaním historických pamiatok, kultúry a gastronómie.
Údaje BTB zároveň poukazujú na rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Bratislavu. V roku 2025 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil počet prenocovaní hostí zo Spojeného Kráľovstva o 30,5 percenta, z Nemecka o 27,6 percenta a zo Španielska o 27,4 percenta. Nárast zaznamenali aj pri návštevníkoch z Talianska, Poľska či Českej republiky. Podľa Erneker tento vývoj poukazuje aj na význam leteckej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu.
Záujem turistov o ďalšie atrakcie mesta potvrdzujú aj údaje o využívaní turistickej karty Bratislava CARD počas minuloročného vianočného obdobia. Najviac využití zaznamenala Michalská veža, nasledovali Stará radnica a Bratislavský hrad. Medzi vyhľadávané atrakcie patrili aj bratislavská zoologická záhrada, vyhliadka UFO či hrad Devín. „Bratislava ponúka množstvo zážitkov, ktoré sú od seba vzdialené len pár krokov,“ dodala Erneker.