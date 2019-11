Vianočné trhy v Banskej Bystrici budú ekologické

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – Centrálne námestie Banskej Bystrice už definitívne zdobí smrek pichľavý vysoký približne 12 metrov. Tento hlavný symbol Vianoc je tretím v poradí, keďže dva vianočné stromy, ktoré pôvodne mali byť osadené, sa predtým znehodnotili pri manipulácii a prevoze. Námestie SNP rozžiari na Mikuláša (6. 12.), ako je to už v meste pod Urpínom zvykom. Vianočná výzdoba v meste sa však rozsvieti v piatok (29. 11.), keď tam otvoria vianočné trhy.



"Postupne pribúdajú vianočné stromčeky v jednotlivých mestských častiach. Golianovu ulicu na Uhlisku a Iliaš budú skrášľovať smreky, ktoré boli odstránené z lokality pri pamätníku v Kremničke. Smrek pichľavý z Moskovskej vykúzli čaro Vianoc na Čerešňovej ulici v Kremničke. Časť Podháj ozdobí stromček z Ovocnej ulice a Sládkovičovu na sídlisku Radvaň zasa smrek z Jegorovovej ulice. Na Kyjevskom námestí budú mať tentoraz stromček z Ulice THK," informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



Podľa nej terajšie vianočné trhy budú opäť o niečo ekologickejšie. Prevádzkovateľov stánkov s občerstvením už vlani vyzvali, aby obmedzili, prípadne úplne vylúčili, používanie plastového riadu a nahradili ho bioriadom.



"Na námestí aj pred Barbakanom bude posilnený zber komunálneho odpadu a k dispozícii budú trojnožky na triedený odpad, označené tabuľkami," konštatovala Mojžišová.



Ako uviedol primátor Ján Nosko, počas tohtoročných Banskobystrických Vianoc si návštevníci trhov budú môcť vychutnať punč z vratných keramických hrnčekov, ako je to napríklad vo Viedni. Banská Bystrica je tak jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré túto metódu skúsi zaviesť.



"Samozrejme, od plánov k realite vedie často dlhá cesta, a preto sme sami zvedaví, ako sa hrnčeky ujmú. Tento rok sme sa rozhodli pre testovaciu verziu a veríme, že časom sa z nápadu stane tradícia," zdôraznil Nosko s tým, že nápad vznikol v spolupráci s banskobystrickým Cechom hostinských, aby spoločne eliminovali nepriaznivé dosahy na životné prostredie.



Výdaj a príjem keramických hrnčekov s motívom mesta Banská Bystrica bude zabezpečený na určenom mieste pri fontáne. Prevziať si hrnček alebo ho vrátiť môžu návštevníci trhov počas otváracieho času stánkov s občerstvením od 11.00 do 23.45 h až do 30. decembra. Za hrnček zaplatia zálohu štyri eurá. Tú im vrátia, ak ho odovzdajú v nepoškodenom stave. Hrnček si však môžu nechať a v takom prípade jedno euro zo zálohy pôjde na charitatívne účely.