Vianočné trhy v bratislavskej Petržalke oživí aj bezplatné klzisko
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vianočné trhy v bratislavskej Petržalke oživí aj ľadové klzisko. Mestská časť ho plánuje sprevádzkovať prvý decembrový týždeň. Inšpirovala sa ním vo Viedni. Klzisko bude bezplatné, otvorené denne od 8.00 do 21.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Inšpirovali sme sa u našich západných susedov vo Viedni, ktorí s nami zdieľali svoje know-how, a rozhodli sme sa ho využiť aj u nás,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.
Ľadovú plochu s veľkolepými rozmermi 20 krát 40 metrov vytvorili pracovníci oddelenia správy verejných priestranstiev miestneho úradu. Tí budú takisto zabezpečovať pravidelnú údržbu ľadovej plochy. Technológiu chladenia klziska dodala externá spoločnosť.
Klzisko bude primárne slúžiť na korčuľovanie. Niektoré časy budú vyhradené pre exhibičné hokejové turnaje organizované mestskou časťou. V ponuke by mal byť aj komerčný prenájom plochy vo vybraných časoch.
Na mieste majú byť tiež uzamykateľné skrinky, k dispozícii bude aj služba požičovne a brúsenia korčúľ. Okrem občerstvenia nemá chýbať ani hudobný sprievod a večerné osvetlenie.
Mestská časť zároveň pripravuje aj snehový areál.
